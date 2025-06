Karate nazionale Cadetti. Banfi è vicecampionessa

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Mens Sana 1871. L’atleta Azzurra Banfi si è infatti laureata vicecampionessa italiana di Karate. La karateka biancoverde ha conquistato pochi giorni fa la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Cadetti, andati in scena nei giorni scorsi a Ostia. Azzurra Banfi ha gareggiato nella categoria Kumite -68 kg affrontando le 31 migliori atlete d’Italia. Dopo una serie di incontri vinti con grinta e determinazione, ha raggiunto la finale, dove ha lottato fino all’ultimo ma si è dovuta arrendere ad una avversaria molto forte e preparata. Con questo risultato, la giovane atleta mensanina taglia uno dei traguardi più prestigiosi del karate nazionale, confermandosi una vera campionessa e una delle atlete più promettenti del panorama italiano. Restando in casa Polisportiva, è tutto pronto per ‘Mens Sana Sport & Fun’, ovvero i campi solari della Polisportiva, in collaborazione con il Comune di Siena. Dal 16 giugno fino al 12 settembre un calendario di eventi rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Per prezzi e offerte è possibile consultare www.menssana1871.org. Per l’iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria della Polisportiva scrivendo a: [email protected].