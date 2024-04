Karate. Settimo dan a Salsomaggiore per il maestro Soavi

Il karate a Ferrara si mette l’abito delle grandi occasioni. Si deve procedere a ritroso nel tempo fino all’anno 1967 quando un uomo inizia la pratica di questa arte marziale. Oggi nel 2024 Mauro Soavi, maestro di karate, riceve a Salsomaggiore dal maestro Hiroshi Shirai il prestigioso riconoscimento del 7^ dan. Un riconoscimento non dovuto, non si deve pensare a un premio alla carriera, si deve intendere invece che proprio il maestro Shirai ha voluto condividere e riconoscere al maestro Soavi un grande merito, ovvero quello di aver preparato centinaia di atleti, aver istruito all’insegnamento della disciplina decine di istruttori, aver speso tutto il tempo a sua disposizione alla cura e allo studio di un’arte e non per se stesso ma per gli altri. La commozione nel Dojo è palpabile, numerosi atleti di tutte le età si sono raccolti per festeggiare il loro maestro e tributargli anche il loro doveroso riconoscimento.