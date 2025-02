Karate. Subito due ori a Lonigo per il gruppo dei maestri De Marchi

Alla prima tappa dell’anno solare nel campionato nazionale di Karate Csi, il gruppo ferrarese dei maestri Mauro e Sergio de Marchi ha raccolto un grande successo, con due medaglie d’oro su tre atleti partecipanti.

La cornice è stata quella del palazzetto dello sport di Lonigo (Vi), nel quale si sono confrontati gli atleti e le atlete che concorrono per la qualificazione alla fase regionale della manifestazione sul tatami.

Sara Landi impressiona nella sua categoria di kata, under 12 cinture marroni, conquistando il primo posto con un netto stacco sulle avversarie; così pure Alice Siviero, che tra le cadette cinture marroni/nere non lascia spazio a dubbi e incamera il secondo oro di giornata per il suo team.

Onore al merito per la prestazione di Matteo Lambertini, che al suo primo anno tra i seniores, arriva a giocarsi la medaglia di bronzo dopo due turni di gara, con un quinto posto conclusivo per un verdetto non unanime dei giudici.

Il gruppo dei maestri de Marchi, entrato a far parte della famiglia di Karatemantova come filiale ferrarese, prosegue i propri corsi presso il centro Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro e la palestra Fly Gym in via Grillenzoni.

re. fe.