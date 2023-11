Kick Boxing. Fight Club sugli scudi. Vangeli, Venturini e Rey protagonisti a Genova

La scuola spezzina Fight Club dei maestri Giuliano Cerasoli e Gianni Pintus, grande protagonista all’evento ‘Genova Fight’, organizzato dal team Momo, svoltosi nei giorni scorsi a Manesseno nel capoluogo ligure. Ottime affermazioni del team spezzino nella kickboxing k1. In particolare, nei 76 kg. junior, il 17enne Nicolò Vangeli ha battuto nettamente un avversario genovese molto ostico, mettendolo al tappeto nel primo e nel secondo round, vincendo con verdetto unanime. Nei 70 kg. k1 Thomas Venturini ha vinto con verdetto unanime un match mai in discussione, condotto con ottima padronanza di braccia e gambe. Nei 63 kg. k1 altra vittoria di Jose Rey contro un avversario locale molto aggressivo e arrembante. Esordio nei 70 kg. del veterano Simone Perillo che ha fornito un’ottima prova di carattere portando a casa un pareggio meritato. Il Fight club svolge la propria attività con corsi di Kickboxing, Muay Thai e pugilato nella palestra di 170 mq di via Mussinelli a Fossitermi (per info 3472143255 e 3338594243). Fabio Bernardini