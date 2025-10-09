Kick boxing Torneo Coni. Bronzo per Ilaria Sergi

La giovane fighter lunigianese Ilaria Sergi ha contribuito alla conquista dello straordinario terzo posto ottenuto nel Torneo Coni 2025 di kickboxing di Lignano Sabbiadoro dalla rappresentativa ligure della Federazione FederKombat. L’atleta di Albiano di Aulla gareggia per la società Sport Club Virtus 1906 di La Spezia e per questo è potuta rientrare nella selezione della Liguria che comprendeva anche Matilde Straccamore e Diego Marafioti della Indomita Sanremo e Simone Macheda de La Fenice-Kickboxing. Il quartetto si è confrontato coi migliori atleti Cadetti provenienti da tutta Italia ed è riuscito a salire sul podio dimostrando non solo abilità tecniche di alto livello ma anche quello spirito sportivo e quella mentalità vincente che contraddistinguono i veri campioni. Ilaria, in particolare, ha dimostrato suo talento emergente ed esplosivo rendendo orgogliosa la società spezzina.

L’ottimo risultato di squadra è stato reso possibile anche grazie alla competenza e all’esperienza dello staff tecnico. La delegazione era guidata da Fausto Gazzano, referente del Trofeo Coni Liguria e tecnico della Federazione FederKombat, affiancato da David D’Ambrosio, responsabile tecnico regionale cadetti. Sul fronte tecnico una particolare menzione merita lo Sport Club Virtus, il cui team era composto dai maestri Alessandro Andellini, Luca Sergi e Marco Giannarelli che hanno seguito con professionalità e dedizione la preparazione degli atleti.