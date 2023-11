Kickboxing. Buratti in azzurro. È in Portogallo per i Mondiali

Da Casette Verdini ai Mondiali. Simone Buratti è in Portogallo dove sono iniziati i campionati iridati Wako di Kickboxing. Il classe 1999 è volato ad Albufeira con gli altri membri della Nazionale, una convocazione strameritata avendo trionfato pochi mesi fa a Jesolo ai campionati italiani. C’era riuscito grazie a 5 successi tra la frase del Criterium e poi gli Assoluti, tutte affermazioni per giudizio unanime della giuria e così si è laureato campione categoria -63.5 kg della disciplina Low Kick (ovviamente le stesse nelle quali gareggerà ai Mondiali in Portogallo). E il titolo assoluto non è stato casuale, anzi Buratti aveva sbaragliato la concorrenza per la terza volta, era già stato il migliore nel 2019 a Genzano e nel 2022. Al debutto nella rassegna iridata, Buratti è consapevole che dovrà misurarsi contro "fighters" micidiali, ma va detto che si è preparato alla grande alla competizione. Vi arriva davvero in ottima forma dopo l’ultimo collegiale che gli azzurri hanno disputato a Cupra Marittima. E soprattutto lo testimoniano i risultati. Nel ranking italiano è imbattuto e in Coppa del mondo ha perso la finale solo all’ultimo round contro un forte atleta croato.

Andrea Scoppa