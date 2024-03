Kickboxing, trasferta per il Team Jakini. Corsetti e Velea sul ring in Inghilterra Il Team Jakini si prepara per una trasferta internazionale in Inghilterra, con Lorenzo Corsetti e Daniel Velea pronti a combattere nel Championship Kickboxing. Dopo aver vinto i campionati italiani nel 2023, ora puntano al titolo europeo. Nicola Sokol Jakini anticipa una stagione intensa, con eventi nazionali e internazionali in programma.