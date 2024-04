Kovtun trascina la Pgf. Si va alle final six a Firenze

Ultima giornata di campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile che, in casa Palestra Ginnastica Ferrara, partiva con un po’ di apprensione: una classifica cortissima nella parte centrale rendeva ancora incertissima la salvezza, con la preoccupazione aggiuntiva di un Illia Kovtun alle prese con un weekend di fuoco, con l’impegno in World Challenge Cup a Osijek, in Croazia, fino a sabato e poi la lunga trasferta notturna verso la

Romagna. Ma la stella ucraina ha brillato per tre giorni, illuminando la giornata del Pala De André con uno stratosferico risultato all around, dove domina la classifica con 85,70 punti, staccando Yumin Abbadini (84,00) e Lorenzo Casali (82,45), vincendo le prove di parallele, corpo libero e volteggio. Ed è proprio al volteggio dove si capisce l’importanza della prova corale della PGF, che primeggia su tutte le contendenti con 43,30 punti, sopra i campioni d’Italia della Virtus Pasqualetti che si fermano a 42,30, grazie alle prestazioni di maiuscole di Andrea Passini, quarto, e Steven Matteo, sesto.

Andando con ordine di cronaca, dopo la prima rotazione, che coinvolgeva le sei squadre

che al momento si trovavano nella seconda metà della classifica della regular season del campionato, la Palestra Ginnastica Ferrara ASD sapeva già di aver conquistato la matematicamente salvezza, avendo già quattro formazioni alle spalle. Una prova di gruppo importante, chiusa con 238,75 punti, oltre 4 in più della già ottima prima prova. Grande soddisfazione quindi per capitan Andrea Passini, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Steven Matteo, Pietro Miserti, Filippo Rossi, il giovane Luca Marchi, la stella ucraina Illia Kovtun e il pool tecnico composto da Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Loriana Ferrari e Irina Gorbacheva, guidati in questa trasferta ravennate, come in tutte le prove, dal presidente Franco Mantero.

Si è così potuto guardare con maggiore tranquillità le prove delle “prime della classe”, sapendo che per la final-six di Firenze i giochi non erano chiusi ma per nulla facili.

La Pgf si qualifica così, facendo tre su tre da quando è salita nella massima serie, alla fase finale del campionato, la “final-six”, prevista quest’anno a Firenze il 25 e 26 maggio.