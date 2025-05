Kung Fu. La scuola Chan Dao Kung Fu Siena cala i suoi assi

Due medaglie di bronzo, tre argenti e anche un oro. Uno vero successo per gli atleti della scuola Chan Dao Kung Fu Siena che sabato scorso a Perugia hanno partecipato al ’World Championship & Cup C.K.A - Csen 2025’, torneo internazionale di Kung Fu al quale erano presenti atleti appartenenti a squadre arrivate da tutto il mondo. Ben nove gli atleti in gara della squadra senese: Asia Inghisciano, Alessio Parenti, Davide Carnasciali, Michele Soldani, Massimiliano Soldani, Luca Amodio, Luigi Bausi, Michele Minucci e Irene Minucci. I primi sette hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti nelle rispettive gare mentre Michele Minucci ha conquistato il podio in due gare, giungendo terzo nella categoria Shaolin Tradizionale Tao Lu seniores maschile e nella categoria Stile Imitativo senior maschile. Minucci è invece arrivato quarto nella categoria Shaolin Tradizionale Arma Lunga seniores maschile).

Ancora più straordinaria la prestazione di Irene Minucci (nella foto) che conclude da prima classificata nella categoria Shaolin Tradizionale Tao Lu juniores femminile e seconda nella Categoria Shaolin Tradizionale Arma Corta juniores femminile. Irene Minucci conquista altri due argenti nella categoria Shaolin Tradizionale Arma Lunga juniores femminile e nella categoria Shaolin Tradizionale Arma Corta-2 juniores femminile contribuendo in maniera determinante all’ottimo bilancio della scuola Chan Dao Kung Fu Siena diretta dal Maestro Marco Pallassini.