La Bb Competition fra Rally di Chiusdino e della Ronde Valli Imperiesi

La Spezia, 15 novembre 2023 – La scuderia Bb Competition sarà chiamata – nel weekend - ad un doppio confronto, ambientato sulle strade del Rally di Chiusdino e della Ronde Valli Imperiesi.

A rappresentare il sodalizio spezzino sulle prove speciali della provincia di Siena sarà chiamato Stefano Iani, pilota che tornerà al volante della sua Honda Civic Type-R utilizzata nell’ultima occasione al Rally di Casciana Terme, esemplare equipaggiato con pneumatici Michelin che il driver condividerà con Alfonso Della Maggiora, assistito tecnicamente da Bb Competition.

Dalla Toscana alla Liguria, con l’asfalto della provincia di Imperia che ambienterà la Ronde Valli Imperiesi, appuntamento che vedrà al via Alberto Verardo e Cristina Rinaldis sulla Renault Clio RS gommata Michelin di classe N3, vettura che godrà della supervisione in campo gara di BB Competition.

Il Rally di Chiusdino si correrà tutto in un giorno, alla domenica, con i riflettori puntati sul mitico tornantino che ha testimoniato i passaggi del Rally di Sanremo mondiale. Due, i tratti che verranno ripetuti per tre volte, Chiusdino e Ciciano, prove speciali che caratterizzeranno l’unico appuntamento toscano dal format Rally Day con i suoi 38 chilometri cronometrati. La 12^ edizione della Ronde Valli Imperiesi sarà articolata su 43,60 km cronometrati, distribuiti sui quattro passaggi sulla prova speciale 'Guardiabella'. La gara scatterà domenica alle ore 06:35 da Imperia Calata Anselmi e si concluderà alle ore 16:04 in Piazzale Capitaneria.

Marco Magi