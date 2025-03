La beffa del ’Battaglini’. Reggio segna una meta in più. Alla fine però esulta Rovigo. Ritorno a casa senza punti

Rovigo 22 Valorugby 10

DELTA ROVIGO: Belloni; Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Lertora; Thomson, Visentin; Casado Sandri, Cosi (41’ Meggiato), Ortis (69’ Zottola); Ferro (cap., 48’ Paganin), Steolo (51’ Fourcade); Pomaro (48’ Della Sala), Giulian (48’ Frangini), Leccioli (48’ Walsh). All.: D.Giazzon.

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Resino, Leituala, Bertaccini (cap.), Lazzarin (73’ Bozzoni); Ledesma (15’-26’ Rossi, 27’ Farolini), Renton; Ruaro, Sbrocco (69’ Amenta), Paolucci (77’ Esposito); Du Preez (63’ Pisicchio), Schinchirimini; Favre (69’ Rossi), Cruz (63’ Silva), Diaz (71’ Garziera). All.: M.Violi.

Arbitro: Russo, di Treviso.

Marcatori: 11’ meta Diederich Ferrario tr Thomson, 23’ cp Thomson; 44’ meta Renton, 48’ cp Thomson, 56’ cp Thomson, 60’ meta Cruz, 69’ cp Thomson, 75’ cp Thomson.

Note: giallo per Favre (Val) al 15’ e Belloni (Rov) al 63’. Spettatori: 1100.

I Diavoli cadono a Rovigo e sentono rifarsi pericolosamente sotto in classifica le Fiamme Oro, concorrenti per il quarto posto e nettamente vincitrici del derby romano. I grandi gradoni rossi e blu dello stadio Battaglini, un po’ meno popolati di tifosi rispetto al solito, hanno assistito a un match ben più opaco di quello vinto sette giorni fa dal Valorugby sul Petrarca. Il gioco ha stentato a decollare, in parte per la bravura delle difese e in parte per qualche errore non forzato.

Nei primi 7 minuti è Reggio a fare la partita: un bell’offload di Leituala per Lazzarin al 2’, un salto d’uomo di Resino al 3’ e una cavalcata di Sbrocco al 4’ lasciano presagire un’altra giornata spettacolare dei granata. Previsione sbagliata. Dal 7’ Rovigo prende il controllo del gioco e già al 10’, quasi all’improvviso, i rossoblù vanno a segno. Palla dalla fascia destra alla sinistra, Diederich e Moscardi dialogano brillantemente e si infilano nella sbilanciata difesa granata fino alla meta dell’argentino.

Tre minuti ed è il giovane estremo Belloni a bucare la linea reggiana; l’azione non porta punti ai polesani ma costringe Favre al giallo e Ledesma, kicker titolare, a uscire con il braccio sinistro al collo, dopo un tentativo di placcaggio. Al suo posto, Farolini. Rovigo allunga al 23’ con una punizione del sudafricano Thomson (10-0), il piazzato viene invece mancato da Farolini cinque minuti più tardi.

Tra i granata si bene Renton, che è ovunque e fa le veci di secondo estremo, e Sbrocco, come al solito marmotta senza paura a caccia d’ogni pallone. Il primo tempo si chiude con Rovigo a un passo dalla seconda meta, Resino salva su Lertora.

A inizio ripresa finalmente la prima meta reggiana: Farolini inventa un calcetto a scavalcare, Bertaccini conquista in volo, Renton apre fino a Sbrocco che salta Ortis e placcato lancia Renton: 10-5, palo di Farolini sulla trasformazione.

Ma presto due punizioni di Thomson riportano i “Bersaglieri” oltre break. Al 59’ seconda meta dei Diavoli: iniziativa di Bertaccini sulla sinistra, due touche ai meno cinque e sulla seconda il drive reggiano va a segno con Cruz, 16-10.

Il giallo a Belloni al 63’ per placcaggio in aria su Resino non muta le sorti granata ed è anzi Rovigo ad allungare di nuovo con Thomson, che chiude con un 100% dalla piazzola (6/6) contro lo 0% reggiano (0/3). Il Valorugby esce dal Battaglini con una meta in più dei veneti ma senza punti; per il 4° posto e i play-off ci sarà da lottare a lungo.

XII giornata: Viadana-Lyons 24-12, Lazio-Fiamme Oro 13-33; oggi, ore 14 Colorno-Petrarca, Mogliano-Rangers.

Classifica: Viadana 55 punti, Rovigo 51, Petrarca 45, Valorugby 42; Fiamme Oro 38, Colorno 21, Mogliano 21, Rangers 19, Lyons 19; Lazio 5.