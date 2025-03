La beffa, Ferreira condanna l’Italservice

VITULANO DRUGSTORE

4

ITALSERVICE PESARO

3

V. D. : Caio, Ronaldo, Luis Garcia, Giannatasio, Canal, Manzella, Michele Murgo, Kullani, Djelveh, Andre Ferreira, Nenna, Fiotta. All. Moura

ITALSERVICE PESARO: Manservigi, Tonidandel, Gastaldo, Patias, Barichello, Ricordi, Galliani, Badahi, Petrucci, Achilli, Saponara, Ramon. All. Bargnesi

Arbitri: Paverani di Roma 2, Cannistra di Catanzaro. Crono: Ciccarelli di Napoli

Reti: 6’26’’ Giannatasio, 7’48’’ Ronaldo, 11’06’’ Ronaldo, 15’04’’ Barichello, 18’13’’ Tonidanel; 22’11’’ Barichello, 39’33’’ Andrè Ferreira

Note: espulso Murgo al 16’02’’ per proteste.

Italservice beffata a 27 secondi dal finale. In Puglia i biancorossi perdono una partita rocambolesca. La partenza è shock, con Manfredonia in vantaggio al 6’ e 26 grazie al gol realizzato da Giannattasio. Resta ancora a guardare la squadra di mister Bargnesi che subìsce anche la seconda rete. Il raddoppio della formazione locale arriva al 7’ e 48" con un missile di Ronaldo. E’ lo stesso bomber che infila la tripletta dei padroni di casa. Il team della presidente Marinelli si trova sotto di 3 reti a 0. E quando è tutto nero ecco che arriva la trasformazione della punta di diamante dei marchigiani. Barrichello segna il gol della rimonta (3-1) e della speranza al 15’ e 4’’. A riaprire completamente il match è però il capitano Tonidandel che accorcia le distanze (3-2, al 18’ e 13’’). Il primo tempo termina con Pesaro a rincorrere di un solo gol.

Nella ripresa ancora tante emozioni. Barrichello aggancia gli avversari: è 3-3 dopo 2’ del secondo tempo. Le due compagini giocano a viso aperto, l’incontro è vibrante. A 1’40 il Manfredonia prova a sbloccare il pareggio mettendo il power play. E poi arriva la beffa per i rossiniani. A 27’’ dalla fine della sfida ecco Ferreira che con un piattone gonfia la rete dell’Italservice per il 4-3. Negli ultimi secondi Tonidandel le prova tutte, ma Canal, l’ex di turno lo stoppa più di una volta. Il Manfredonia con questi tre preziosi punti riapre i giochi salvezza. Pesaro è in zona a rischio, ma ancora la stagione non è finita.

b. t.