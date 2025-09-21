La bella favola di Garcia. Ethan si concede il bis

La Scandiccese vince per la seconda volta un titolo italiano. Impresa del quindicenne Ethan Garcia che conquista il titolo di campione d’Italia nella specialità di Boccia Paralimpica. La Toscana boccistica e sportiva festeggia un eccezionale risultato. Ethan Riley Garcia, atleta con tetraparesi della Bocciofila Scandiccese, ha vinto il Campionato Italiano disputato a Lecce lo scorso weekend. Ethan, che ha approcciato la disciplina solo 10 mesi fa, ha disputato una splendida manifestazione tricolore nella categoria BC1, superando tutti i turni, vincendo 5 partite consecutive, fino alla finale in cui ha sconfitto il campione d’Italia in carica e atleta nazionale Giuseppe Rollo, leccese padrone di casa.

La storia di Ethan è ricca di valori: arrivato alla Bocciofila Scandiccese nella tarda estate dello scorso anno, presentato da un amico e compagno di scuola Marco Zerboni, giovane giocatore di Raffa, Ethan è stato gradualmente inserito nell’ambiente per poi iniziare gli allenamenti specifici di Boccia Paralimpica con l’istruttore Claudio Costagli. "La Bocciofila Scandiccese, che già da tre anni ha aperto una sezione di Boccia Paralimpica - afferma il presidente Stefano Iserani Reboli - ha accolto Ethan con entusiasmo, mettendogli a disposizione tutto ciò di cui aveva bisogno: istruttore, campo, bocce e, in collaborazione con Humanitas Scandicci, un mezzo attrezzato per venire agli allenamenti se necessario".

Parole ricche di motivazioni da parte del suo allenatore Claudio Costagli, tecnico federale Federbocce: "Ethan è giovanissimo pertanto, prima di un progetto sportivo, ho pensato ai fini educativi del suo percorso. Lo sport paralimpico, specialmente per i più giovani, deve avere come obiettivo primario la valorizzazione dell’autonomia e la crescita di autostima e di senso di autoefficacia dell’atleta. Da questi presupposti è iniziata la preparazione: Ethan è una spugna, apprende immediatamente, ha una rapidità di pensiero eccezionale, e soprattutto si è fidato e ha affrontato il tutto con entusiasmo". Il giovane ha bruciato le tappe, prendendo parte alla prima gara tre mesi dopo l’inizio degli allenamenti, chiusa con un terzo posto. "Con lui ho alzato subito l’asticella - conclude Costagli - facendolo giocare con un set di bocce da giocatore esperto, a cui si è presto abituato e che è diventato uno dei suoi punti di forza".

F. Que.