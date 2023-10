La Biancoverde è quarta in Regione

Le allieve della Ginnastica Biancoverde, Alice Barboni, Crystal Mingo, Greta Frabboni, Bianca Gramolazzo e Ilaria Belletti, alla seconda prova del campionato allieve Gold 2 a Rimini, si sono ben comportate. Qualche sbaglio è stato fatto al corpo libero, buona prova ai volteggi per Ilaria Belletti. Eccellenza alle parallele per Crystal Mingo e Alice Barboni. La squadra conferma il quarto posto in regione. Nell’ultima prova regionale del campionato di categoria e specialità junior e senior il medagliere imolese si rimpingua. Sofia Forino è seconda All Around e vince un oro al volteggio e un argento alle parallele asimmetriche.

Tiziana Purpora conquista due bronzi alla trave e al volteggio con un buon corpo libero (4° posto). Carolina Carlucci si aggiudica l’argento All Around, seguito dall’argento alle parallele e alla trave e bronzo al corpo libero. Alessia Guicciardi gareggia alla trave dove è prima. Carolina James e Alessia Guicciardi si qualificano alla finale nazionale. Carolina Carlucci è seconda mentre Sofia Forino terza assieme a Tiziana Purpora.