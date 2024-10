La bocciofila di San Michele ricorda i fondatori. Doppio podio per la famiglia Patregnani di Fano

La Bocciofila Asd di San Michele al Fiume presieduta da Lara Frulla,ha dedicato il trofeo CLT Torneria Meccanica ai soci fondatori della società. Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono sfidati 28 individualisti di categoria A e 77 coppie di categorie BCD. Nell’individuale A successo per Federico Patregnani (Fontespina) per 12-8 su Gianluca Monaldi(Oikos Fossombrone). Terzo Silvano Girolimini (Castelfidardo), battuto in semifinale per 12-9 da Patregnani. Quarto Patrizio Patregnani (Fontespina), sconfitto in semifinale 12-2 da Monaldi. Per la famiglia Patregnani, papà Patrizio e figlio Federico, fanesi anche se tesserati con la Bocciofila Fontespina di Civitanova Marche, una grande gara con doppio podio. Nella gara per coppie di categorie BCD vince Simone Rosati-Franco Dini (Tavernelle) 12-2 su Andreano Giovannoni-Simone Rosati (Metaurense). Terzi Patrich Vichi-Andrea Borgogelli (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-6 da Rosati-Dini. Quarti Bruno Maini-Massimo Mosconi(Arcevia), sconfitti in semifinale per 12-11 da Giovannoni-Rosati.

l. d.