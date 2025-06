La Boxe in Fiera: dieci match dilettantistici a Jolanda di Savoia

Domenica prossima alle 18, piazza Giovanni Paolo II di Jolanda di Savoia ospiterà una riunione pugilistica incentrata su ben dieci match dilettantistici intitolata “La Boxe in Fiera”. L’evento sarà organizzato dall’associazione Delta Pugilato di Riva del Po, il cui tecnico Fares, in collaborazione con il ds Daniele Zappaterra (ex azzurro ai Giochi Olimpici di Montreal 1976), si è prodigato al massimo per garantire al pubblico divertimento ed emozioni con sfide spettacolari ed equilibrate.

Protagonisti gli atleti di rinomate palestre: IX Legione, Gordini Boxe Ravenna, Persicetana Boxe, Pugilistica Callegari, Pugilistica Navile, Boxe Lugo, Boxe Piovese e Pugilistica Padana Ferrara. Naturalmente, occhi puntati soprattutto sui due rappresentanti del Delta Pugilato, verso i quali il maestro Fares nutre buone speranze: il giovanissimo 64 kg. Pietro Beccati, nipote di Daniele Zappaterra e il combattivo e solido 74 kg. diciannovenne Alberto Pavanelli.

A confermare l’interesse per il pomeriggio pugilistico di Jolanda di Savoia, la presenza di grandissimi personaggi del mondo dello sport e della boxe in particolare: il due volte oro olimpico di Lotta Libera Vincenzo Maenza, il campione olimpico e campione del mondo professionistico Maurizio Stecca, il campione europeo e mondiale professionistico Loris Stecca, il campione europeo e mondiale professionistico Francesco Damiani, il campione europeo e mondiale professionistico Massimiliano Duran, il campione italiano e sfidante europeo Gianni Gelli.

Gualtiero Becchetti