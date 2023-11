La campagna d’Europa. Il Forte vince e si qualifica

FORTE DEI MARMI – Battendo per 8–1 (primo tempo 4-1) gli svizzeri del Diessbach, il Centro Porsche Forte dei Marmi si mantiene a punteggio pieno nel gruppo A di Champions League e centra in anticipo l’entrata nel tabellone principale del trofeo. Oggi giocherà per il platonico primo posto contro i portoghesi dell’Oliveirense, anch’essi già qualificati, che ieri hanno superato l’Igualada per 3-1.

La partita con la formazione elvetica vede i versiliesi bersagliare di tiri il buon portiere Costa che capitola al 10’ quando Torner finalizza in area un assist di Gil. Subito dopo viene espulso Galbas, Solera mette fuori il tiro diretto e, in inferiorità numerica, Torner raddoppia trasformando un rigore. La squadra di Bertolucci continua a dominare e cala il tris al 21’ quando Ambrosio si procura e trasforma un rigore. 10" dopo segna Galbas su assist di Compagno e al 24’ accorcia Kissling in ripartenza. Nella ripresa continua il monologo della squadra di casa che, nei primi 2’, impegna tre volte un attento Costa. Al 5’ rete al volo di Galbas, perfettamente servito da Torner. Passa meno di 1’ ed è Rossi a segnare il 6-1 al volo dal limite. Prima della doppietta conclusiva di Ambrosio occasioni per Gil e Compagno, poi il bomber italo-argentino insacca una doppietta fra il 15’ e il 16’ sempre imbeccato da Galbas nella veste di assit man. La partita in pratica finisce qui. Da segnalare l’ingresso di Taiti al posto di Gnata negli ultimi 8’.

Classifica: Forte e Oliveirense 6; Igualada e Diessbach 0. Il girone A si conclude oggi con Igualada-Diessbach (ore 11) e Forte dei Marmi-Oliveirense (14). Domani i sorteggi dei 4 gironi del tabellone principale che inizierà da giovedì 30 novembre.

G.A.