La campionessa di pallanuoto è rientrata qualche giorno a Prato. Chiara Tabani in vasca. Le lezioni ’speciali’

Ha festeggiato da protagonista la vittoria dello scudetto (il secondo in due anni) con l’Ekipe Orizzonte di Catania. E nei giorni scorsi, Chiara Tabani è tornata in città per qualche giorno: la trentenne pratese è scesa in vasca in via Roma nell’ambito del progetto promosso dall’Azzurra "Prova la pallanuoto", allenando per qualche ora giovanissime e giovanissime. E nelle scorse ore, l’ex-pilastro del Setterosa ha incontrato a Follonica anche la pallanotiste dell’Azzurra, reduci dalla fine del campionato. E’ stata l’occasione per ritrovarsi (considerando che Chiara, durante i suoi ritorno-lampo a Prato nel corso degli anni, aveva conosciuto ed allenato per qualche giornata buona parte del gruppo, ndr) per confrontarsi e per allenarsi. Non capita del resto tutti i giorni di potersi allenare sotto la direzione di un’atleta di livello internazionale. Un momento di relax, per Tabani, prima di iniziare a focalizzarsi sulla prossima stagione agonistica. Prima dello scorso anno, Chiara era più volte arrivata ad un passo anche dalla vittoria del campionato di Serie A1 di pallanuoto, senza tuttavia coronare il sogno: in Spagna aveva vinto tutto in una sola stagione, nel 2016/17 quando difendeva i colori del Sabadell (massima divisione spagnola inclusa) ma il massimo torneo italiano sembrava una chimera. La giocatrice argento olimpico a Rio 2016 aveva quindi deciso di accettare la proposta del sodalizio siculo due estati fa (lasciando la Roma, con cui aveva vinto la Coppa Italia sia nel 2019 che nel 2022) e da allora ha sempre trionfato: ha dato un contributo decisivo, in termini di tecnica, dinamismo ed esperienza, nel conferire un marcia in più all’Ekipe Orizzonte. E in attesa della ripresa delle competizioni, chissà che non trovi altro tempo per un’altra seduta di allenamento con le atlete dell’Azzurra.

Giovanni Fiorentino