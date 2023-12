LA CANZONE. ’Isla padel’ inno della racchetta corta

“Fine partido, nel chiringuito, suona la pala come Paquito (Navarro ndr)”. Alzi la mano chi, tra l’Allianz Cloud e le Instagram stories, non ha mai sentito questo ritornello. Il padel ha il suo inno, è ‘Isla Padel’, scritta a quattro mani dal rapper Junior Cally e dal telecronista (non solo) di padel, di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.