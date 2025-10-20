La carica dei 2mila alla corsa della Carovana

Dopo 45 anni è ancora in piena forma la camminata della Carovana, corsa che la Podistica Formiginese dedica alla leggenda che vuole Formigine fondata da una carovana di nomadi sedentarizzata; in realtà la cittadina nacque intorno al castello edificato nel 1201 dai modenesi come presidio militare contro i reggiani. La bella giornata di ottobre ha accolto oltre 2.300 sportivi, fra cui 1.800 studenti delle scuole locali e loro familiari, alcune centinaia di podisti amatoriali e 171 competitivi. Questi ultimi, provenienti da diverse province italiane, si sono sfidati su percorso certificato di 10.000 metri, con partenza ed arrivo proprio di fronte al castello di Formigine. La gara su questa distanza viene disputata da 5 anni, in precedenza la distanza era di 21 chilometri. Carovana o no, a Formigine non troviamo reggiani nelle primissime posizioni. In campo maschile assistiamo alla cavalcata solitaria in testa del venticinquenne marocchino dell’Atl MdS Abdelilah Ait Nakhli che conclude in 31’ esatti, non lontano dal suo personal best sui 10 km. che è 30’22", ottenuto quest’anno a Misano. Abdelilah, che sempre nel 2025 ha ottenuto 1h07’21" nella mezza maratona a Rabat, aggiunge così’ la Carovana ai suoi successi modenesi nel 2025, fra cui segnaliamo la Saxo Oleum e la 4 Torri di Pavullo. Viene dal trentino il secondo classificato, Emilio Perco, staccato di quasi 2’. In 33’49" è terzo il ventiduenne Samuele Sighinolfi, portacolori della Pol.Nonantola che dall’atletica in pista si sta ora avvicinando alla strada. Ottimo il quarto posto del sempre combattivo William Talleri (pol.S.Vito), che chiude in 34’ esatti. In campo femminile la gara è più combattuta. Si aggiudica la vittoria Malefia Asmamaw Nega per Monte s.Pietro in 39’55". Dopo pochi secondi Francesca Giacobazzi porta l’atl.Frignano ed i colori modenesi al secondo posto in 40’01". Al terzo posto la beniamina di casa Laura Ricci, che per la podistica Formiginese, società organizzatrice, conclude in 40’41".

Il quarto posto va in 41’36" ad un’altra modenese, Alessandra Broccardo di Runners and Friends. Segnaliamo che la camminata della Carovana è dichiarata ’eco’ in quanto dimostra grande attenzione all’ambiente. È ’plastic free’, e prevede la messa a dimora di alberi nei parchi cittadini per compensare il CO2 prodotto; vi è deposito biciclette custodito gratuito per chi viene in bicicletta ed i premi sono tutti a chilometro zero. Quest’anno la camminata è anche dedicata alla memoria di Enzo Biagioni, storica colonna della podistica formiginese.