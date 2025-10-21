La carica dei 900. Folla di atleti a San Prospero. I baby sono 90

Giornata podistica su più fronti, a partire dai campionati nazionali di mezza maratona disputati a Cremona e validi per i titoli assoluti, promesse e juniores. Reggio, e in particolare la Corradini Rubiera, si è distinta tra le Promesse maschili, con Mattia Marazzoli giunto secondo con il personale di 1h.04’50’’.

Anche tra le juniores va segnalato un argento ed è quello di Iris Battelli, sempre della Corradini in 1h.29’21". La ragazza tesserata per Reggio più veloce di tutte è stata però Laura Biagetti, 12ª nella gara senior in 1h.16’19’’; bene anche Barbara Bressi in 1h.18’16’’, Ivana Iozzia in 1h.18’43 (prima di categoria SF50 che non assegnava però titoli) Enrica Bottoni in 1h.19’15’’ e Margherita Cibei in 1h.20’26’’. Bravo anche Patrick Francia, in 1h.05’58’’.

La squadra della Corradini femminile Rubiera è giunta terza e oggi è quarta nella classifica complessiva della stagione, con possibilità di raggiungere il podio nel prossimo appuntamento del 2 novembre a Prato (km 10).

Alla Maratona di Parma, settima Silvia Torricelli della Tricolore Sport Marathon in 3h.17’54’’. E a proposito di maratona, avanzano i lavori di quella reggiana prevista per il 14 dicembre. Da quest’anno la Maratona di Reggio Emilia farà parte di HypER 5, un progetto che unisce le 5 maratone più iconiche dell’Emilia-Romagna (Ravenna, Bologna, Parma, Rimini e Reggio), con 5 anni di tempo per completarle tutte; chi riuscirà a portare a termine l’impresa entrerà nella Hall of Fame HypER 5 e riceverà una medaglia commemorativa esclusiva.

Ed eccoci alla Camminata di San Prospero, organizzata dalla Podistica Faba. Al via 900 atleti con tanti ragazzi e successo tra i senior di Mattia Guidetti in 39’45’’, su Leonardo Pignatelli e Marco Dal Cero; tra le ragazze, Fiorenza Pierli in 44’22’’, su Eleonora Chiara Turrini e Manuela Pescarolo. Classifiche dei giovani, con 90 atleti al via. I vincitori per categoria sono: primi passi, Gaia Iori e Simone Minardi; pulcini, Emma Corghi e Alessandro Maffei; esordienti, Giulia Iori e Giovanni Nironi Benelli; ragazzi, Noemi Sallaku e Matteo Ibatici; cadetti Francesco Marlean. Tra le società, prima Futura con 234 punti, su Avis Novellara a 186 e Self Montanari e Gruzza 69.

A Lonigo (VI), titolo del Centro Sportivo Italiano per Atletica Reggio, grazie ad Allegra Iori che vince la gara su strada nella categoria Ragazze (1600 metri in 5’14’’98).