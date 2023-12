La Carrarese va a Rimini. Dal Canto detta la linea: "Avversario molto difficile. Sarà guerra ad armi pari»

Inizia da Rimini la serie di tre trasferte in quattro gare della Carrarese. Domani in Riviera (ore 14:00) i ragazzi di Dal Canto cercheranno di replicare quanto fatto lo scorso anno quando espugnarono il Romeo Neri grazie al gol di D’Ambrosio nel finale. Allora, però, i romagnoli stavano attraversando un periodo complicato mentre quest’anno lo stato di forma è positivo. Dopo un avvio terribile che l’aveva portati all’ultimo posto in classifica, con l’arrivo del nuovo tecnico Troise i biancorossi hanno rialzato la testa inanellando una serie di 10 risultati utili consecutivi.

Mister Dal Canto, in settimana ha visto nei ragazzi la rabbia che aveva mostrato lei dopo il pari con la Recanatese?

"Non è una cosa tangibile. Le mie erano considerazioni alla luce del fatto che abbiamo dati tecnici di alto livello che non corrispondono alla classifica, ma non avevo nulla da dire ai ragazzi. Anzi, io non ho mai allenato squadre che in settimana si allenano con questa forza e questa intensità. Se il focus del problema non è tecnico va individuato da altre parti cercando di colmare il gap con qualità che possono essere il carattere, la malizia, il mestiere. Sono cose difficili da individuare e quindi da raddrizzare, ma il margine per farlo c’è sicuramente".

Il Rimini è in un ottimo periodo. Quali sono i rischi di giocare contro di loro?

"L’avversario è di ottima qualità perciò sarà una partita difficile, anche perché andiamo fuori casa. Con il nuovo allenatore hanno trovato la quadra giusta e fatto 10 risultati utili consecutivi. Noi cerchiamo di andare a fare la nostra partita come sempre secondo le nostre possibilità. Loro sono in salute, ma lo siamo anche noi".

Notizie dall’infermeria?

"Recuperiamo soltanto Simeri, che ha avuto un problema da nulla. Per altri rientri dovremo aspettare la prossima settimana".

Adesso inizia la serie di 3 trasferte in 4 gare. Fuori casa la Carrarese ha raccolto 8 punti a fronte dei 20 ottenuti al Dei Marmi. Come si spiega questa differenza di rendimento?

"Con il campo di gioco in primis. È una differenza che c’è stata anche con altri allenatori prima di me quindi significa che il terreno incide, dato che ci alleniamo tutti i giorni qui. È un sintetico diverso anche da altri sintetici e quindi può darci un vantaggio se giochiamo in casa. Di contro, in trasferta credo che il problema vada cercato altrove, non nel terreno di gioco. Dobbiamo cercare di equiparare questa differenza fra casa e trasferta perché se è troppo netta rischiamo di mangiarci punti da soli".