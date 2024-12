La Cassa corre con Sic. Sarà il nuovo sponsor

La Cassa di Ravenna scende in pista e lo fa abbinando il proprio marchio alla Sic 58 Squadra Corse per la stagione sportiva 2025. Il logo della Cassa apparirà sulla carena delle moto da gara nel campionato mondiale di Moto3 e la sponsorizzazione sarà anticipata da un evento speciale, l’esposizione delle due moto da corsa della Sic58 Squadra Corse fino al 10 gennaio nella centralissima filiale della Cassa di Ravenna a Milano, in via Dante 11, dove è stata allestita un’area apposita.

La scelta di sponsorizzare la Sic 58 Squadra Corse non è soltanto un investimento sull’immagine della banca. La Squadra fondata da Paolo Simoncelli, il papà del campione delle due ruote Marco scomparso tragicamente in un incidente durante il Gran Premio di MotoGp a Sepang nel 2011, ha una storia ed un valore speciale per l’Italia e per il mondo. Nata per dare a Paolo una ragione per tornare a vivere, la Squadra offre una importante opportunità di realizzare il proprio sogno a giovani che non avrebbero potuto correre e che, nel nome di Marco, portano in pista quei valori di lealtà sportiva, di rispetto per l’avversario, di professionalità integrale e di passione sincera che sono il messaggio più importante da veicolare, attraverso la Sic58 Squadra Corse e attraverso il marchio della Cassa di Ravenna.

La Sic58 Squadra Corse sarà impegnata nella stagione 2025 sia in Moto 3 con i piloti Luca Lunetta e Stefano Nepa sia nelle Moto E. Nella Moto3, palestra principale assieme alla Moto2 per i giovani piloti che aspirano alla MotoGp, la Squadra corre con due moto 250 cc4T, che sono appunto esposte nella centralissima sede di Milano della Cassa di Ravenna, dove faranno bella mostra di sè per tutto il periodo festivo fino ai primi di gennaio. Un’occasione per tutti gli appassionati per poterle ammirare da vicino nella loro straordinaria eleganza e potenza: a 13 anni dalla tragedia di Marco Simoncelli, la sua storia non smette mai di commuovere e di appassionare tutti, dalle giovani generazioni alle mamme, dagli esperti di tutto il mondo agli appassionati della domenica.