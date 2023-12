La celebre gara podistica. Si corre anche SottoZero: domenica prima edizione invernale della Stramilano

Le temperature si sono abbassate, ma gli appassionati della corsa, solitamente, non si fanno scoraggiare dagli agenti climatici. Non a caso, la Stramilano, appuntamento ormai fisso del calendario, quest’anno raddoppia. Domenica 3 dicembre andrà in scena la prima edizione invernale della manifestazione, Stramilano SottoZero. Il percorso si snoderà attorno all’area di City Life, in un circuito chiuso di 5 km. Il punto di partenza è fissato in in Via Stratos: si passerà poi da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni e il traguardo è lo stesso del punto di partenza. Contrariamente a quanto accade per la manifestazione primaverile sono previste due gare. La 10 km Fidal Competitiva, dedicata ad atleti professionisti con partenza alle 9.30 a cui si unisce la 5-10 km ad andatura libera, per tutti gli appassionati, che prenderà il via alle 10.30. Il principio della corsa rimane sempre lo stesso: l’evento sarà aperto a tutti, dalle famiglie, fino agli agonisti.

"Stramilano è una delle manifestazioni sportive più importanti di Milano e siamo contenti e orgogliosi che quest’anno gli appuntamenti siano due. Stramilano Sottozero è un’occasione unica per una città sempre in movimento, che non si fa certo fermare dalle basse temperature, ma che, al contrario, invita runner esperti e atleti amatoriali a condividere il valore dello sport, che da sempre insegna a tutti l’importanza di stare insieme - hanno dichiarato Andrea Alzati e Michele Mesto organizzatori di Stramilano e Stramilano SottoZero – Siamo davvero emozionati per questo debutto ma siamo sicuri che la città di Milano ci accoglierà con il solito entusiasmo e la solita voglia di corsa che da oltre cinquant’anni caratterizza l’appuntamento primaverile". Dopo l’edizione invernale, invece, si penserà solo al secondo evento, previsto per il 24 marzo 2024 (iscrizioni già aperte).

G.L.