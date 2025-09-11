La cerimonia di premiazione della manifestazione organizzata dalla Polisportiva Firenze Ovest che ha coinvolto tantissimi ragazzi. Piaggeliadi, ultimo atto il Palazzo Vecchio

Oggi pomeriggio alle 14.30, nel Salone de’ 500 di Palazzo Vecchio, si celebrano le premiazioni finali delle Piaggeliadi. Prestigiosa manifestazione di promozione sportiva tra scuole elementari e medie giunta alla 30° edizione, sotto la regia organizzativa di Marco Borri e della Polisportiva Firenze Ovest. Saranno presenti le massime autorità del Comune di Firenze e della Regione Toscana: la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Coni Regionale Simone Cardullo. Insieme ai vari sponsor che da oltre 25 anni sono vicini alla manifestazione: in rappresentanza di Findomestic la dottoressa Simona Viscusi, per Toscana Energia l’amministratore delegato Bruno Burigana.

Saranno premiati i vincitori del titolo di campione fiorentino giovanile di tennis per l’anno 2025 il 17° trofeo Piaggeliadi - Memorial Silvano e Marcello Borri che da diversi anni fanno da apripista alla manifestazione. Vedremo assegnare le 10 borse di studio Findomestic Piaggeliadi a quei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione e indicati dagli istituti didattici. Poi il gran finale con l’assegnazione dei Trofei alle due scuole vincitrici, per la prima volta a pari merito, a seguire il premio Giulia Baccani Findomestic, a spazio anche alle premiazioni dei primi classificati, dei secondi e dei terzi posti alle gare minitennis, goback, calcetto, tiro a bersaglio, marathon family, corsa dei 60 metri piani, scherma, nuoto.

Le Piaggeliadi sono una mini olimpiade che vuole avvicinare i ragazzi allo sport in un sano confronto sportivo e dare dei giusti riconoscimenti ai migliori delle varie discipline sportive. Numeri record di partecipanti per un evento di grande rilevanza cittadina a livello sportivo e sociale.

F. Que.