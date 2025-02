La competizione mondiale di ’Pole & Aerial’. Danzatrici da World Cup. Oro a Emma e Nicole

Hanno conquistato la medaglia d’oro nel campionato di “Pole & Aerial World Cup” Emma Spinetta e Nicole Marroccu, due atlete del Centro Equilibre di Sarzana, centro di formazione per lo sport e le arti dello spettacolo diretto da Paola Zubbani e Giampaolo Roncarati. Le due danzatrici aeree, guidate dall’insegnante e coreografa Illary Da Valle, hanno vinto il titolo nelle rispettive categorie al “Pole & Aerial World Cup” che si è svolto al PalaDozza di Bologna. Da quest’anno la pole dance e l’aerial dance sono diventate discipline sportive federali riconosciute dal Coni. Emma Spinetta (sarzanese) e Nicole Marroccu (di Carrara) con le loro esibizioni, dopo aver superato i titoli regionali, nazionali ed europei, hanno conquistato la giuria dell’evento organizzato per riunire i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali in un grande show competitivo. Su due palchi nell’arena del PalaDozza si sono alternati circa 700 performer di Pole Dance, Pole Sport, Cerchio Aereo e tessuti aerei. Un susseguirsi di arte, passione e acrobazie. Erano iscritti oltre 500 atleti juniores a dimostrazione del fatto che le arti aeree sono in crescita in tutto il mondo e stanno attirando un pubblico sempre più giovane e performante. L’evento era organizzato con il patrocinio del Coni, del Comune di Bologna e del Centro Sportivo educativo nazionale. Emma Spinetta si è esibita utilizzando come attrezzi le straps nella categoria Stars U30 e Nicole Marroccu le straps a goccia nella categoria Stars U40, portando due coreografie della loro insegnante Illary Da Valle. Entrambe hanno ottenuto dalla giuria del concorso un punteggio molto alto: un grande risultato a dimostrazione dell’alto livello raggiunto dalle atlete.