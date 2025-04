La competizione ’Soul on Pole and Aerial’ ha visto salire sul podio diverse atlete di casa nostra. Flygym, trionfo con vista sui prossimi mondiali

La squadra Flygym ha trionfato alla competizione internazionale Soul on Pole and Aerial, con prestazioni straordinarie che hanno conquistato il podio in diverse categorie. I successi delle atlete, che si sono distinte per tecnica e passione, sono un chiaro segno della preparazione e della dedizione che il team ha messo nel loro percorso di allenamento.

Veronica Corazzini ha ottenuto una meritatissima medaglia d’argento nella categoria Pole Art Professional U18, dimostrando una tecnica impeccabile e una grande espressività, che l’hanno portata a un secondo posto di grande prestigio. Inoltre, Veronica ha conquistato anche il secondo posto nel Cerchio aereo Professional U18, un risultato che conferma il suo straordinario talento nelle discipline aeree.

Giada Modonesi e Chiara Venturini nella categoria Cerchio Aereo Double Professional 18+, hanno trionfato con l’oro, dimostrando una perfetta sintonia e un livello tecnico elevatissimo.

Vanessa Tomasi ha raggiunto un risultato straordinario, aggiudicandosi il primo posto nella categoria Cerchio Aereo Amateur U18, seguita dalla compagna di squadra Giulia Leoni al secondo posto nella stessa categoria, con pochissimi punti di differenza, che conquista un meritatissimo argento confermando il valore della squadra grazie alla sua esibizione delicata ed elegante.

La competizione Soul on Pole and Aerial ha messo in luce il talento e la preparazione della squadra Flygym, che continua a ottenere riconoscimenti internazionali e a brillare nel panorama delle discipline aeree. Con questi successi, il team si prepara a volare ai mondiali nell’immediato futuro.

re. fe.