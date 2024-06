La consegna dei riconoscimenti il prossimo 8 luglio all’interno della Fortezza Medicea. Aquila d’oro, i premi speciali oltre lo sport . L’omaggio a Carboni, Scortecci e Graziella

AREZZO

Sono ufficiali i nomi dei premiati di sport e società civile della quarta edizione dell’Aquila d’oro in programma il prossimo 8 luglio all’interno della Fortezza Medicea di Arezzo. Si tratta di uno dei momenti più attesi con la consegna della scultura dell’Aquila d’oro, individuati dopo un’attenta fase di confronto e di dibattito da una giuria espressione di istituzioni, società civile, associazionismo e giornalismo. Il premio per la categoria Impegno e Determinazione sarà conferito al Judo Ok Arezzo che da cinquant’anni è un punto di riferimento per l’insegnamento delle arti marziali e che ha contribuito alla crescita di centinaia di bambini e bambine, mentre il centro equestre Scuderia di Pan riceverà il riconoscimento nella categoria Resilienza per l’impegno nel promuovere l’equitazione come veicolo di benessere, di terapia e di inclusione per le persone con disabilità. Il premio Estra Etica e Fair Play verrà consegnato ad Amedeo Carboni che, già capitano della Roma e del Valencia, è tra i promotori del progetto del Chiassa Sporting Club dove ha dato vita a un centro polisportivo all’avanguardia e a una scuola calcio che aggrega decine di giovani calciatori.

Non solo sport. L’Aquila d’oro è stata istituita anche per celebrare gli aretini capaci di declinare i valori sportivi nella società civile attraverso la loro attività professionale e il loro impegno quotidiano. Un premio verrà così conferito per Impegno e Determinazione a Graziella Buoncompagni che, instancabile e appassionata lavoratrice, è stata la prima imprenditrice orafa di Arezzo ed è riuscita a emergere in anni in cui l’economia era prevalentemente maschile, gettando le basi per una holding oggi attiva in tutto il mondo.

Tra gli esempi della società civile aretina è stato riconosciuto il giostratore Gianmaria Scortecci che, in diverse edizioni della Giostra del Saracino, è stato reale espressione dei valori cavallereschi di Etica e Fair Play, infine a salire sul palco sarà Paola Cesaroni per la categoria Resilienza per il proprio impegno nel tenere viva la memoria del campione di tennis Federico Luzzi e, allo stesso tempo, raccogliere fondi da destinare alla Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie per la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica che porta il suo nome nella sezione di Arezzo.

A completare la serata sarà il premio conferito dal Coni e intitolato a Giorgio Cerbai che verrà consegnato al miglior giovane sportivo della provincia individuato dalla votazione social.

Andrea Lorentini