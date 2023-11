LA CONVOCAZIONE. Cavalieri, Giagnoni con l’Italia under 16

Le squadre giovanili che avrebbero dovuto scendere in campo fra ieri e oggi osserveranno un turno di riposo forzato, a causa degli effetti dell’alluvione che ha indotto la federazione ad annullare le gare in programma. Ma sul piano agonistico i motivi per sorridere non mancano: da un lato un giocatore convocato con l’Italia U16, dall’altro la consapevolezza di aver a disposizione formazioni giovanili competitive. Questi gli ultimi sviluppi sul vivaio dei Cavalieri. Iniziando dalla convocazione di Filippo Giagnoni: il giovane rugbista è stato convocato in azzurro e potrebbe rappresentare nelle prossime stagioni una novità interessante anche per la prima squadra di coach Alberto Chiesa. Pochi giorni fa, la prima formazione U16 ha superato a Prato il Florentia con un netto 59-0, mentre la seconda ha perso di misura a Scandicci (29-19).