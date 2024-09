La Coppa Aico a Marina. De Angelis alza il trofeo

Si è conclusa a Marina di Ravenna – per l’organizzazione del Circolo Velico Ravennate – la Coppa Aico, regata Optimist che ha visto 80 giovani velisti, suddivisi tra le categorie Juniores e Cadetti, sfidarsi in mare nonostante le condizioni meteo estremamente difficili che hanno caratterizzato le giornate di gara. Il ritmo delle prove è stato rallentato dalle condizioni meteomarine avverse, soprattutto nell’ottica di garantire sempre la massima sicurezza di tutti i partecipanti, fra cui anche i più giovani, classe 2015.

L’evento si è comunque svolto con successo, grazie all’impegno e alla dedizione del Comitato di regata e del Circolo Velico Ravennate, supportati dalla Sport Valley e dal Comune di Ravenna e dal partner tecnico Camst.

Sul podio della Divisione A sono saliti Cristian Castellan della società triestina Sport del mare, che ha preceduto l’atleta di casa Matteo Ravaioli e il trentino Jesper Karlsen (Fraglia vela Riva).

Nella classifica femminile, a trionfare è stata Anna De Angelis, anche lei portacolori del Circolo Velico Ravennate, seguita da Mia Paoletti (Cv Portocivitanova) e Costanza Tomasin (Svbg).

Tra i giovanissimi Cadetti (Divisione B), il successo è andato all’atleta di casa Andrea Bonvicini, seguito da Giovanni Brecci (Lni Napoli) e da Lorenzo Pietrella (Cv Portocivitanova).

Tra le ragazze, podio interamente romagnolo grazie alla medaglia d’oro di Giulia del Monte (Cn Cesenatico), seguita da Altea Valieri e Eleonora Ivaldi, entrambe portabandiera del Cvr.

"Siamo contenti – ha commentato Jacopo Pasini, direttore sportivo del Cvr – di aver ospitato ancora una volta un evento della classe Aico. Da parte nostra abbiamo fatto il massimo per far sentire a casa i ragazzi in condizioni meteo difficili. Complimenti al Comitato di regata che non ha mai mollato, cercando di percorrere ogni strada possibile per lo svolgimento delle regate in sicurezza. Ora pensiamo al prossimo evento dedicato alla classe Optimist, ovvero il trofeo Raul Gardini di fine ottobre, un evento internazionale a squadre".

Il Cvr guarda proprio al prossimo grande evento della stagione, cioè al contest intitolato a Raul Gardini, in programma dal 25 al 27 ottobre, in cui i giovanissimi velisti della classe Optimist si sfideranno con il format del ‘team race’, regate tra squadre di nazionalità diverse, ciascuna delle quali composta da quattro timonieri.