La Coppa del Mondo di parasnowboard in Colorado. Luchini strepitoso. Arriva un oro mondiale

"Back on the top". Jacopo Luchini ha così commentato la vittoria della tappa di Coppa del Mondo di parasnowboard cross andata in archivio pochi giorni fa a Steamboat Springs (in Colorado). Un commento rigorosamente in inglese, per calarsi ulteriormente nell’atmosfera degli Stati Uniti e per celebrare il suo ritorno sul gradino più alto del podio, dopo aver flirtato con il vertice nelle precedenti uscite. Lo snowboarder di Montemurlo, ha conquistato l’oro negli "States" nella specialità snowboard cross SB-UL, mettendosi alle spalle (al termine di una gara ben condotta) i principali rivali rappresentati dallo svizzero Aron Fahrni e dal compagno di Nazionale Riccardo Cardani. Un risultato che conferma la competitività ad altissimi livelli dell’atleta classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Una manifestazione che per lui rappresenterà con tutta probabilità l’ultimo grande appuntamento agonistico della sua carriera. E Luchini, che si era già qualificato per i Giochi di Pechino 2022, stavolta vuole evitare ogni potenziale distrazione ed essere nelle condizioni di poter dare il 110%: per questo lo scorso anno ha rinunciato a gareggiare nel surf, altra sua grande passione (nel quale ha ottenuto risultati apprezzabili anche in chiave internazionale) e con tutta probabilità farà lo stesso anche la prossima estate. Avrà trentasei anni quando i prossimi Giochi paralimpici inizieranno e vuole arrivarci continuando a vincere.

g. f.