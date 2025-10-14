La Coppa Italia è della Rari. Il pokerissimo dei gigliati. La squadra paralimpica biancorossa ha battuto Napoli nella finale a Bellariva. Grande soddisfazione per il team guidato da Laura Perego e Allegra Lapi

RARI NANTES FLORENTIA 9LIONS CLUB NAPOLI 7

FLORENTIA: Pellegrino, Di Gangi 2, Vannucci, Cericola 1, Fattori, Di Luca, Mazzinghi, Ramos Alanya, Filidei Jr 2, Capalbo, Ciulli 4, Nocera, Signorini, Rossi, Aquino. All. Perego.

NAPOLI: Rollo, Abete, Franzoni, Tempio, De Felice 3, Aliberti, Paola, Ercole, Cozzuto, Santoro, Cotticelli, Buono, Acuto, Pentangelo 1, Gobbetti 3 All. Scotti Galletta.

Arbitri: Romolini e Dori.

Parziali: 5-2, 2-2, 0-2, 2-1.

Cinque su cinque, il massimo. Non conosce limiti la Rari Nantes Florentia di pallanuoto paralimpica che, battendo il Napoli nella finalissima Gold alla Nannini di Bellariva davanti a quasi 500 spettatori, si è aggiudicata per la quinta volta – su altrettante edizioni disputate – la Coppa Italia. Un traguardo prestigioso per la squadra guidata in panchina da Laura Perego e dalla vice Allegra Lapi, che è anche campione italiano in carica - secondo titolo tricolore dopo quello del 2023 – e vanta in bacheca pure una Supercoppa italiana consolidando così la società del presidente Andrea Pieri come la più titolata a livello nazionale per quanto riguarda l’attività paralimpica.

La sfida è stata una riedizione della finale scudetto giocata a Napoli nello scorso mese di giugno. Anche allora la Rari si trovò ad affrontare la forte squadra campana e la sconfisse per 11-4. Questa volta c’è stato più equilibrio ma la sostanza è rimasta la stessa. La partita - Il settebello gigliato parte fortissimo e indirizza subito la gara con il 5–2 del primo quarto ispirato da un Ciulli in versione leader, MVP del match, autore di 4 reti complessive e terminale costante dell’attacco biancorosso. In scia anche Di Gangi (2 gol) e Filidei Jr (2), con Cericola a completare il tabellino e Pellegrino a dirigere la retroguardia. Il Napoli non molla: dopo il 2–2 del secondo tempo rientra in piena corsa con un terzo parziale da 0–2, spinto dalle triplette di De Felice e Gobbetti e dalla zampata di Pentangelo.

È il frangente più delicato dell’incontro, in cui la squadra di Scotti Galletta alza il ritmo e prova a riaprire tutto. La Florentia però resta lucida: nel quarto conclusivo firma il 2–1 che vale il 9–7 finale amministrando possesso e nervi e trovando nelle rotazioni (Rossi, Signorini, Capalbo, Aquino) energie preziose per il finale.

Con Ciulli migliore in vasca, il supporto pesante di Di Gangi e Filidei Jr, e l’affidabilità di Pellegrino tra i pali, la Florentia costruisce una vittoria “di squadra”, contro un Napoli orgoglioso e competitivo, ben diretto dalla coppia arbitrale Romolini-Dori. Una finale vera, intensa e corretta, che ribadisce la statura dei biancorossi nel panorama Finp.

Franco Morabito