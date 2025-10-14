Acquista il giornale
La Coppa Italia è della Rari. Il pokerissimo dei gigliati. La squadra paralimpica biancorossa ha battuto Napoli nella finale a Bellariva. Grande soddisfazione per il team guidato da Laura Perego e Allegra Lapi

RARI NANTES FLORENTIA 9 LIONS CLUB NAPOLI 7 FLORENTIA: Pellegrino, Di Gangi 2, Vannucci, Cericola 1, Fattori, Di Luca, Mazzinghi, Ramos Alanya,...

di DOMENICO FRANCO MORABITO
14 ottobre 2025
La squadra della Rari che ha trionfato in Coppa Italia

RARI NANTES FLORENTIA 9LIONS CLUB NAPOLI 7

FLORENTIA: Pellegrino, Di Gangi 2, Vannucci, Cericola 1, Fattori, Di Luca, Mazzinghi, Ramos Alanya, Filidei Jr 2, Capalbo, Ciulli 4, Nocera, Signorini, Rossi, Aquino. All. Perego.

NAPOLI: Rollo, Abete, Franzoni, Tempio, De Felice 3, Aliberti, Paola, Ercole, Cozzuto, Santoro, Cotticelli, Buono, Acuto, Pentangelo 1, Gobbetti 3 All. Scotti Galletta.

Arbitri: Romolini e Dori.

Parziali: 5-2, 2-2, 0-2, 2-1.

Cinque su cinque, il massimo. Non conosce limiti la Rari Nantes Florentia di pallanuoto paralimpica che, battendo il Napoli nella finalissima Gold alla Nannini di Bellariva davanti a quasi 500 spettatori, si è aggiudicata per la quinta volta – su altrettante edizioni disputate – la Coppa Italia. Un traguardo prestigioso per la squadra guidata in panchina da Laura Perego e dalla vice Allegra Lapi, che è anche campione italiano in carica - secondo titolo tricolore dopo quello del 2023 – e vanta in bacheca pure una Supercoppa italiana consolidando così la società del presidente Andrea Pieri come la più titolata a livello nazionale per quanto riguarda l’attività paralimpica.

La sfida è stata una riedizione della finale scudetto giocata a Napoli nello scorso mese di giugno. Anche allora la Rari si trovò ad affrontare la forte squadra campana e la sconfisse per 11-4. Questa volta c’è stato più equilibrio ma la sostanza è rimasta la stessa. La partita - Il settebello gigliato parte fortissimo e indirizza subito la gara con il 5–2 del primo quarto ispirato da un Ciulli in versione leader, MVP del match, autore di 4 reti complessive e terminale costante dell’attacco biancorosso. In scia anche Di Gangi (2 gol) e Filidei Jr (2), con Cericola a completare il tabellino e Pellegrino a dirigere la retroguardia. Il Napoli non molla: dopo il 2–2 del secondo tempo rientra in piena corsa con un terzo parziale da 0–2, spinto dalle triplette di De Felice e Gobbetti e dalla zampata di Pentangelo.

È il frangente più delicato dell’incontro, in cui la squadra di Scotti Galletta alza il ritmo e prova a riaprire tutto. La Florentia però resta lucida: nel quarto conclusivo firma il 2–1 che vale il 9–7 finale amministrando possesso e nervi e trovando nelle rotazioni (Rossi, Signorini, Capalbo, Aquino) energie preziose per il finale.

Con Ciulli migliore in vasca, il supporto pesante di Di Gangi e Filidei Jr, e l’affidabilità di Pellegrino tra i pali, la Florentia costruisce una vittoria “di squadra”, contro un Napoli orgoglioso e competitivo, ben diretto dalla coppia arbitrale Romolini-Dori. Una finale vera, intensa e corretta, che ribadisce la statura dei biancorossi nel panorama Finp.

Franco Morabito

© Riproduzione riservata

