La coppia italo-argentina in trionfo

PADEL

Padel, fortissimamente padel sui campo del Tc Raffaelli di Forte dei Marmi dove è andato in onda il torneo Open “Trofeo Versilia Srl”. In campo maschile il titolo è andato alla coppia italo-argentina composta da Matteo Bigini (un passato da tennista di buon livello) e Ramiro Tornielli che nella finalissima hanno avuto la meglio su Alessio Piccoli e Francesco Celi. In grande evidenza, fino alla fase finale, anche Bramanti, Pippi, Manfredini, Pardini, Salvini e Rivieri. Fra le donne, successo in finale per Letizia Lo Re e Giulia Vagini che hanno superato Rubinia Antognoni (figlia del grandissimo, immenso numero 10 della Fiorentina, Giancarlo) e Vittoria Giraldi.