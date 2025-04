La coppia si è imposta nelle prime tre prove di stagione in Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo. Guerrini in testa al Mondiale . Doppio trionfo alla Ecorally Cup

Eccezionale avvio di stagione, il migliore di sempre, per Guido Guerrini, il 49enne pilota automobilistico di Sansepolcro impegnato nella Fia Ecorally Cup (il Mondiale delle energie alternative) al volante della Kia eNiro e con copilota il franco-polacco Artur Prusak. Per loro due trionfi e un secondo posto nelle iniziali tre prove della stagione. L’equipaggio con a bordo il biturgense, che aveva esordito vincendo in Spagna per poi conquistare la piazza d’onore in Repubblica Ceca, si è imposto lo scorso fine settimana nell’Oeiras Ecorally Portugal, battendo la coppia locale Silva-Ramalho su Bmw i3 e un altro duo lusitano, composto da Morais e Coutinho su Hyundai Ionic. Ai piedi del podio la coppia andorrano-spagnola Laquidaín-Laquidaín (Hyundai Kona) davanti al basco due volte iridato Eneko Conde con Carlos Sergnese (Kia EV6). Tra gli altri equipaggi di punta, decima posizione per i galiziani Fernández-Fernández (Hyundai Kona) e sedicesima per i bulgari Dedikov-Dedikova (Kia EV6). Guerrini e Prusak hanno così staccato in testa alla classifica generale il campione del mondo in carica, Michal Ždárský, che con Jakub Nábelek (Hyundai Kona) non è andato oltre il nono posto (i due equipaggi si erano "scambiati" primo e secondo posto in Spagna e in Repubblica Ceca) e che adesso accusa un ritardo di 13 punti. Per Guerrini, portacolori della Repubblica di San Marino, si è trattato del 20esimo successo personale, coincidente con la disputa della gara numero 102 nel suo curriculum agonistico. Il vantaggio accumulato dovrà essere comunque riconsiderato nel corso del campionato sulla base degli scarti, visto che sulle 13 gare in programma conteranno solo gli otto migliori risultati. Il primo posto in Portogallo ha inoltre garantito a Guerrini anche la leadership della classifica nella prestigiosa Coppa Iberica, composta da quattro gare disputate in Spagna e Portogallo, mentre il secondo in Repubblica Ceca gli aveva permesso di superare la soglia dei mille punti in carriera. La Bridgestone Fia Ecorally Cup prosegue ora in Slovenia con l’ottava edizione del Mahle Eco Rally, che fa base a Nova Gorica e che si terrà fra meno di due settimane.

Claudio Roselli