La Dakar di Meoni jr e Lucci. Via alle ultime sei tappe

di Luca Amodio

Si parte stamani mattina per la prima delle ultime cruciali sei tappe della Dakar 2024 che terminerà il 19 gennaio. Per i due castiglionesi in gara, Paolo Lucci (nella foto a destra) e Gioele Meoni (a sinistra), la gara va in crescendo tappa dopo tappa con entrambi i centauri che scalano la classifica generale e di categoria. Per Lucci la gara è iniziata all’insegna della saggezza: nelle prime tre tappe il numero 17 da ha giocato con prudenza e strategia, non lasciandosi andare in stravizi visto che "i primi passi dell rally dei rally potevano diventare anche una trappola dove era invece necessario sottrarsi", spiega il suo general manager Gabriele Minelli. Non a caso ai suoi il leone castiglionese aveva detto, la sera della terza tappa: "La mia Dakar inizia domani" proprio a testimoniare la scelta tecnica che aveva preso Lucci per portare avanti il rally che si svolge in Arabia Saudita. Ed è così che il pilota di Castiglioni zitto zitto arriva al quattordicesimo posto in assoluto e quarto nella categoria rally due con un distacco di 29 minuti dalla vetta: un grande balzo in avanti se si pensa che al termine della prima gara Lucci si sedeva sul 35esimo gradino. E con ancora 6 tappe e oltre 2300 chilometri è facile capire che i giochi sono ancora tutti da fare e c’è un ampio margine per coronare quel sogno di accreditarsi tra i primi 10 piloti al mondo. "Volendo cercare il pelo nell’uovo ci potremmo rammaricare che sia, per ora, mancata una vittoria di tappa, ma Paolo è tranquillissimo e lo è per una serie di motivi – spiega Minelli – primo la sfida a cui più ambisce è misurarsi con i top rider ovvero scalare la classifica generale assoluta, secondo in almeno un paio di occasioni la medaglia d’oro è sfuggita per piccoli errori o disattenzioni che poco inficiano la bravura ed il talento del pilota, terzo ha davanti ancora altre sei chance con migliaia di chilometri per continuare a provarci".

Anche per Meoni junior la gara va avanti a gonfie vele, specie per chi corre, non per vincere, ma per portare avanti un progetto umanitario. Ebbene, Gioele Meoni dalla posizione numero 80 che aveva a inizio gara è arrivato a toccare il 46esimo gradino nello score generale. E poi se si guarda la classifica per la sua categoria Meoni è quarto.