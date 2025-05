La due giorni dedicata alla vela. Barche in gara al trofeo ‘Francese’

Ventottesima edizione del trofeo challenge di vela ”Ammiraglio Giuseppe Francese”, riservato alle imbarcazioni ORC, Gran Crociera, Rating Fiv, Barche d’Epoca, Classiche e Vele Storiche, domani e domenica. Al Club Nautico Versilia si svolgerà il briefing per gli equipaggi mentre la partenza della regata sarà data davanti al porto di Marina di Carrara alle 14 di sabato. Due i percorsi: uno costiero da Marina di Carrara all’isola del Tino, faro e arrivo a Viareggio per Orc e Rating FIV (tempo limite arrivo ore 10 di domenica), mentre per gli yacht d’epoca, classici e per le vele storiche il percorso sarà Marina di Carrara - Isola del Tino - Viareggio e il tempo limite saranno le 24 di sabato. Giuseppe Francese fu considerato come il ri-fondatore del Corpo. Con il grado di capitano di Corvetta ricoprì la mansione di comandante in seconda del Compartimento di Viareggio. Fu poi al vertice della Direzione Marittima della Toscana e Comandante del Porto di Livorno dal 1985 al 1987. Sotto la sua guida vennero potenziati gli organici, acquisita autonomia amministrativa e costituito il Comando Generale. Morì a S. Giovanni alla Vena l’8 ottobre 1995. Due anni dopo fu dato il primo via al trofeo a lui dedicato. La manifestazione è la testimonianza di ricordo e affetto verso la famiglia, da parte del presidente Roberto Brunetti e soprattutto del vice presidente, ammiraglio Marco Brusco, assistente di Francese quando era Comandante Generale. I vincitori del 2024 furono Andrea e Iacopo Poli su “Clan”. Il Club Nautico organizza la regata su delega Federvela, con Lega Navale, circoli velici di Marina di Carrara, Torre del Lago, Aive, Vele Storiche Viareggio, Cim, Marina Militare; ha il patrocinio di Regione, Stato Maggiore della Marina Militare, Capitanerie di Porto, Provincia, Comune, Camera di Commercio, e il supporto di Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e Codecasa Due.

Walter Strata