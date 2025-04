La European Winner’s Cup. Ferrara Monkeys, che tris . Un altro trionfo europeo

Dal 28 al 30 marzo Rovello Porro ha ospitato la European Winners’ Cup, la massima competizione di tchoukball per club che riunisce le 12 migliori squadre europee, che ha visto i Ferrara Monkeys scrivere la storia conquistando il titolo di campioni d’Europa. Il cammino dei Monkeys è iniziato venerdì con due partite: la prima, con i polacchi Ursus Altius, è stata una gara relativamente agevole, chiusa con il risultato di 70 a 45. La seconda, con gli svizzeri Val-de-Ruz Flyers si presentava come sfida già determinante per le sorti del girone, e i Monkeys non hanno tradito le aspettative: grazie ad una partenza pressoché perfetta, gli ultimi due tempi sono stati di grande gestione fino al punteggio finale di 77 a 50.

Sabato, nonostante l’assenza di Nicola Fergnani, la squadra ferrarese ha confermato la propria solidità nelle tre uscite di giornata. Il match con i tedeschi Lions Lennep è stato controllato sin dai primi minuti, una leggera flessione nel secondo tempo ha ridotto il margine ma nel terzo i Monkeys hanno ripreso a spingere, accumulando nuovamente vantaggio e concludendo il match con una vittoria per 82 a 42. A seguire, il derby italiano con i Saronno Castor ha visto i Monkeys imporsi fin dall’inizio, mantenendo costantemente il controllo del punteggio e respingendo i tentativi di rimonta della squadra saronnese, con il tabellone che al termine dei 45 minuti di gioco recitava il punteggio di 60 a 55. L’ultima sfida del girone, con i francesi del Le Havre, è stata gestita con grande maturità, con i Monkeys che hanno conquistato la vittoria senza particolari difficoltà con il punteggio di 72 a 18. Grazie a questo percorso impeccabile, i Ferrara Monkeys hanno chiuso il girone al primo posto.

Domenica è stato il giorno decisivo, nel quale si decidevano i piazzamenti finali. In semifinale, i Ferrara Monkeys hanno ritrovato i Ginevra Dragons. La partita è stata combattutissima, ma i Monkeys hanno saputo sfruttare i propri punti di forza, restando concentrati fino alla fine e portando a casa una vittoria fondamentale per 68 a 62.

Per il terzo anno consecutivo, la finale ha visto i Monkeys sfidare i Rovello Sgavisc, in una cornice di pubblico incredibile e con un’atmosfera infuocata. I Monkeys hanno iniziato il match con autorità, ma i Rovello Sgavisc (spinti dal solito Guido Tosello) hanno trovato il guizzo giusto per riportarsi in partita, agguantando il pareggio. E’ però dei ferraresi l’ultimo guizzo, per il 59 a 54 che li porta sul tetto d’Europa.