Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. La famiglia Bettini sale in sella per la prossima Africa Eco Race

La famiglia Bettini sale in sella per la prossima Africa Eco Race

Papà Mirco e Tommaso parteciperanno alla 17esima edizione della competizione erede della storica Parigi-Dakar.

di LORIANO ZANNONI
25 settembre 2025
La famiglia Bettini al completo

La famiglia Bettini al completo

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

A casa Bettini, a Verucchio, la parola d’ordine è solo una: moto. Papà Mirco Bettini e il figlio Tommaso parteciperanno alla 17ª edizione dell’Africa Eco Race, la competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar. Partirà il 25 gennaio con il prologo di Tangeri e si concluderà a Dakar 14 giorni dopo per dieci tappe totali intervallate da un giorno di riposo. Tra pochi giorni, lunedì 29 settembre, ai due si unirà la mamma Miria Amadori.

I tre saranno gli apripista ufficiali della Transitalia Marathon, uno dei più importanti eventi di adventuring in moto in Europa: parte da Rimini e tocca Jesi, Foligno e Arezzo per concludersi a Coriano. Insomma, tanta attività per i tre alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini. "È chiaro che la partecipazione all’Africa Eco Race è molto impegnativa e importante per il nostro Team – spiega Mirco Bettini. – Andremo in gara con due Beta 480, messeci a disposizione da Ugolini Motorciclo. Tommaso e io gareggeremo tra le monocilindriche oltre i 450 cc. È troppo presto per parlare di obiettivi e avversari (sono 30 le nazioni in gara) ma la competizione è durissima come solo le gare africane sanno essere fra sabbia, dune, sentieri pietrosi e vegetazione. Che poi tutta la famiglia funga da apripista per l’undicesima edizione della Transitalia Marathon ci rende molto orgogliosi. Saremo in sella a tre Morbidelli: una 1002, una 502 e una 302", conclude Mirco. Per i genitori una vasta esperienza e per il figlio Tommaso, di 20 anni, un inizio di carriera con le premesse di un futuro roseo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su