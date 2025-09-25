La famiglia Bettini sale in sella per la prossima Africa Eco Race

A casa Bettini, a Verucchio, la parola d’ordine è solo una: moto. Papà Mirco Bettini e il figlio Tommaso parteciperanno alla 17ª edizione dell’Africa Eco Race, la competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar. Partirà il 25 gennaio con il prologo di Tangeri e si concluderà a Dakar 14 giorni dopo per dieci tappe totali intervallate da un giorno di riposo. Tra pochi giorni, lunedì 29 settembre, ai due si unirà la mamma Miria Amadori.

I tre saranno gli apripista ufficiali della Transitalia Marathon, uno dei più importanti eventi di adventuring in moto in Europa: parte da Rimini e tocca Jesi, Foligno e Arezzo per concludersi a Coriano. Insomma, tanta attività per i tre alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini. "È chiaro che la partecipazione all’Africa Eco Race è molto impegnativa e importante per il nostro Team – spiega Mirco Bettini. – Andremo in gara con due Beta 480, messeci a disposizione da Ugolini Motorciclo. Tommaso e io gareggeremo tra le monocilindriche oltre i 450 cc. È troppo presto per parlare di obiettivi e avversari (sono 30 le nazioni in gara) ma la competizione è durissima come solo le gare africane sanno essere fra sabbia, dune, sentieri pietrosi e vegetazione. Che poi tutta la famiglia funga da apripista per l’undicesima edizione della Transitalia Marathon ci rende molto orgogliosi. Saremo in sella a tre Morbidelli: una 1002, una 502 e una 302", conclude Mirco. Per i genitori una vasta esperienza e per il figlio Tommaso, di 20 anni, un inizio di carriera con le premesse di un futuro roseo.