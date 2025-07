La favola che stanno vivendo i ballerini valdarnesi volati a Burgos, in Spagna. Gli allievi di DanzAria ai mondiali. Tutti i protagonisti in azzurro

MONTEVARCHIDa Montevarchi ai mondiali di ballo. È questa la favola che stanno vivendo i ballerini di DanzAria, che sono volati a Burgos, in Spagna, per rappresentare la nazionale italiana alla Dance World Cup 2025. Sono 11 gli allievi della scuola di danza guidata da Maria Toth che vestiranno l’azzurro in una competizione con numeri da capogiro: 51 paesi presenti, 8500 atleti che si sfideranno nelle finali della 21esima edizione della Dwc, che si concluderà il 12 luglio. Eleonora Valorosi, una delle allieve, è già arrivata nella penisola iberica accompagnata dall’insegnante Iris Hodzic per gareggiare nelle categorie Children Solo Contemporaneo e Children Classica Repertorio. A partire da domani verrà raggiunta da Amelia Romoli, Gregory Esposito, Sabrina Arnetoli, Eleonora Rossi, Alyssa Lusho, Benedetta Gennari, Camilla Nompari, Isabella Caminita, Emma Foggi e Gioia Lodi. Il gruppo al completo si esibirà nella categoria Junior Gruppo Contemporaneo Large.

La coreografia di gruppo preparata dai ballerini si intitola "Zemiata", un termine bulgaro che significa "Terra". Si tratta di un lavoro che parla di appartenenza e di radici e intende trasmettere al pubblico le emozioni che si provano quando si pensa alla propria terra di origine. Una storia che parla quindi di impegno, costanza e dedizione per questa disciplina, tutti aspetti che hanno contribuito a portare la scuola di danza montevarchina sul tetto del mondo. DanzAria lavora tutti i giorni con 13 gruppi di danza, dai più piccoli ai più grandi, ed è un riferimento in particolare per la danza moderna e contemporanea. Il sogno ad occhi aperti dei giovani ballerini è iniziato alcuni mesi fa, il 23 marzo, quando l’Asd Danzaria, presieduta da Giuseppe Nigro, si è affermata nella gara di qualificazione svolta a Cascina. Questo risultato ha rappresentato un trionfo non solo per le ballerine di Maria Toth, Iris Hodzic ed Alessandra Testi, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera Toscana. Le danzatrici di DanzAria sono riuscite a dominare alle qualificazioni in una competizione per giovani ballerini con oltre 100mila partecipanti. Tra gli artefici di questo successo c’è il presidente Nigro, che di mondiali se ne intende.

Francesco Tozzi