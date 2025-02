La ’Festa del marciatore’. Giornata di premiazioni

Annuale ‘Festa del marciatore’ domani, nella sala punto d’incontro Coop in via Saffi, con assemblea provinciale dei soci e società affiliate al Comitato Marce della Spezia e della Lunigiana. I lavori inizieranno alle 10 con il saluto delle autorità, per poi dare spazio alla relazione morale del presidente Carlo Piga, con approvazione rendiconto dell’anno appena concluso e la previsione di quello in corso. Dopodiché, momento clou della giornata, la premiazione dei marciatori che nel corso del 2024 si sono maggiormente distinti per l’attività inserita nella kermesse del ‘Palio del Marciatore’ con il ricco programma di marce e camminate, seguito dai riconoscimenti alle società e alle associazioni che hanno maggiormente contribuito all’ottimo risultato conseguito lo scorso anno. Terminate le premiazioni, in un ristorante locale, il convivio sociale nel consueto clima di amicizia sportiva che contraddistingue tutti i marciatori.

Ecco i premiati: Roberto Agnoletti, Giorgio Baldacci, Piero Bareschino, Monica Barotini, Bruno Barrani, Gabriella Batoni, Floriana Battaglia, Enzo Bellani, Roberto Bibiano, Ennio Bigiolli, Alba Bongiorno, Mariella Boschi, Lucia Bruni, Riccardo Bulgaresi, Miria Butti, Arnaldo Casadio, Luisella Casali, Paola Emilia Casali, Luigi Cecchinelli, Manuel Cecchinelli, Maria Conti, Sergio Crocicchia, Ada Maria Danese, Gloria Faggiani, Massimiliano Falconi, Rosanna Favola, Graziana Ferretti, Marco Ferroni, Brunella Fontanini, Monica Gabrielli, Vincenzo Gaion, Norberto Gatti, Francesca Ghicoy, Maria Grazia Gianardi, Lorenzo Gori, Sofia Gozzani, Mario Gremmo, Gemma Gulisano, Elvira Jorfida, Anna Lago, Franco Levi, Massimo Lombardi, Giuseppe Lopresti, Leone Mafrica, Alessandro Marconi, Anna Marcucci, Giovanni Marra, Alvise Marsich, Giovanni Mastroianni, Isabel Mazzoni, Sonia Minuti, Paolo Moisè, Adriana Monti, Loretta Nuttini, Daniele Olmi, Paola Orlando, Giuseppe Pagano, Mario Paglionico, Cristian Palma, Laura Pandolfi, Patrizia Pasquali, Simonetta Pasquali, Alessandro Pecunia, Claudio Perfetti, Roberto Piattoni, Ivana Pierini, Carlo Piga, Maria Pia Ragni, Paolo Ricci, Roberta Rossi, Cristina Saccomani, Ilda Salvatori, Rita Scattina, Gianfranco Scattina, Emanuela Sgorbini, Sabrina Sommovigo, Daniela Sommovigo, Daniela Soppi, Stellio Gianni Squassoni, Francesca Toppino, Sefora Vannini, Antonio Venturelli, Rosetta Violani, Clara Vivaldi e Sabrina Zerbonia. Questi invece i gruppi premiati: Escursionisti Spezzini, We Love Insulina, Pro Loco del Golfo La Spezia, Gs Sempre Giovani, Gs Freccia Azzurra Santo Stefano Magra, Asd Golfo dei Poeti Arcigni, Gs Avis Sarzana, Trail Running Avis Ameglia, Gs Piazza Brin La Spezia, Running Station Team Lerici, Nordic Walking Marina di Carrara, Le Amiche di Ponzano Magra, Asd Arci Favaro, Gm Maidiremai, Atletica Calvarese Genova, Atletica Pietrasanta Lucca, Pro Loco Albiano Magra e Pro Avis Castelnuovo Magra.

Marco Magi