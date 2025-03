La festa dell’atletica regionale a Civitanova. Premiati all’Annibal Caro i fiori all’occhiello delle Marche

L’Atletica marchigiana festeggia i suoi fiori all’occhiello nello storico Teatro Annibal Caro di Civitanova. Sono stati più di 100 i premiati tra i protagonisti della scorsa stagione: maglie azzurre, campioni tricolori e primatisti regionali, assieme ai vincitori del campionato di società ragazzi supermultiplo e dei progetti speciali, agli atleti master e alle società. "Il nostro movimento è in salute – dice Fabio Romagnoli, presidente del Comitato regionale Fidal – con quasi 8.000 tesserati, in aumento rispetto a un anno fa. Oltre ai successi ottenuti, siamo in grado pure di ospitare manifestazioni importanti apprezzate da tutti, come i tricolori di mezza maratona allestiti a novembre a Civitanova. Il merito è delle società, dei dirigenti e dei tanti amici delle amministrazioni locali". Applausi ai mezzofondisti Simone Barontini, che ha partecipato negli 800 alle Olimpiadi di Parigi, e Ndiaga Dieng, portabandiera alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi dove si è piazzato quarto nei 1500 dopo il bronzo di Tokyo. A fare gli onori di casa Claudio Morresi, vicesindaco e assessore allo sport del comune di Civitanova. Per la Regione è intervenuto il consigliere Pierpaolo Borroni. Presente tra gli altri Fabio Luna, presidente Coni Marche.

I premiati dei club maceratesi. Campioni italiani, maglie azzurre, primatisti regionali: Tommaso Zitelli (Cus Camerino); Chiara Fucelli, Sofia Romagnoli, Beatrice Stagnaro, Eleonora Vandi (Avis Macerata); Silvia Luna (Grottini Team Recanati); Aurora Torresi (Atl. Ama Civitanova). Progetto Siepi: Matteo Sbaraglia (Crazy Sport). Campioni italiani master e medaglie internazionali master: Livio Bugiardini, Vincenzo Cappella, Carlo Carletti, Patrizia Nardi, Emanuela Stacchietti (Sef Macerata); Silvia Luna (Grottini Team Recanati); Andrea Falasca Zamponi (Atl. Potenza Picena); Roberto Melappioni (Atl. Ama Civitanova). Master dell’anno: Livio Bugiardini (Sef Macerata). Grand Prix Goba di corsa su strada: Filomena Angiolillo (Atl. Civitanova); Giordano Pellegrini (Acli Macerata); Franco Compagnucci, Elio Severini (Atl. Cingoli); Rachela Censi (Gp Avis Castelraimondo). Società: Cus Camerino, Avis Macerata, Sef Macerata, Atl. Civitanova, Sacen Corridonia, Atl. Ama Civitanova, Atl. Potenza Picena, Crazy Sport Tolentino.