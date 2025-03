La festa di Donne in Corsa. Imperiale prima modenese

Continua il successo di Donne in Corsa, la gara podistica tutta al femminile giunta all’edizione numero 11 e che ha ritrovato la sua doppia identità: competitiva e non, con partenze separate per i due gruppi, rispettivamente alle 16 ed alle 18.

La bella giornata ha aiutato la partecipazione, ma è doveroso ricordare come anche edizioni svoltesi sotto l’acqua battente abbiano sempre riscosso successo, dimostrando l’affezione dei modenesi per quest’iniziativa. Per quanto riguarda la competitiva, è stata subito gara a due fra la parmense Giulia Pasini (Cus Parma) ed Aurora Imperiale, per i colori della Fratellanza, società oggi ben rappresentata. Dopo aver percorso il primo giro affiancate Giulia Pasini ha staccato, arrivando prima in 21’15". Dopo 20" esatti ecco la prima modenese, appunto Aurora Imperiale. Al terzo posto Giulia Sighinolfi, eclettica saltatrice in lungo che non disdegna la corsa; oggi in gara con i colori del 3,30 Team, Giulia termina in 22’18". Quarta un’altra atleta gialloblu, Eleonora Chiodi (Fratellanza); una menzione speciale va all’inossidabile Rosa Alfieri, classe 1970, che ha partecipato a quasi tutte le edizioni della corsa, ottenendo sempre piazzamenti di assoluto rilievo (terza nel 2017 e 2018) e che oggi ha portato i colori dell’Atl.Reggio al settimo posto assoluto. Nell’intermezzo fra le due gare i saluti delle autorità e le premiazioni, assolute e di categoria, alla presenza del sindaco Mezzetti, dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi e dalla presidente di Uisp Vera Tavoni. Alle 18 è stata poi la volta delle 2.000 donne che hanno corso e camminato senza l’assillo del cronometro.

Quasi tutte indossavano orgogliose la maglia gialla dell’edizione 2025 ed hanno così creato un gioioso e rumoroso serpentone giallo mimosa che ha attraversato tutto il centro.