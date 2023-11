La festa. L’Atletica Santamonica compie quindici anni

Serata di festa e celebrazioni, per l’Atletica Santamonica che compie 15 anni. Presenti quasi 200 atleti iscritti al sodalizio, così come il sindaco Piccioni: "C’è un bellissimo rapporto con l’Atletica Santamonica Misano – ha detto il primo cittadino –, in questi anni stiamo provando a farla crescere in quanto attività molto importante per il nostro territorio". Durante la serata è intervenuta Francesca Mantellato, presidente dal 2009 al 2018 e fondatrice insieme a Licia Pari della società. "Siamo nate che eravamo sette ragazze, tutte ex atlete, che si sono ritrovate dopo tanti anni a correre insieme sulla strada fino a quando non ci siamo convinte che il nostro progetto era quello di creare qualcosa di più grande e solido, unendo il mondo master a quello giovanile".