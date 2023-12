La festa sociale della Stanca di Valenzatico

Quarrata, 14 dicembre 2023 – Festa sociale per la Stanca di Valenzatico. Questa dinamica società non smette mai di stupire e di organizzare gare ed eventi sempre al top ed all'insegna dell'amicizia. Festa sociale in occasione delle prossime feste natalizie, hanno quindi radunato la squadra presso il Circolo di Ramini per una simpatica conviviale.

Il prossimo appuntamento agonistico è per il 13 gennaio 2024 per la 25a Cronocaserana, presso Le Caserane di Quarrata, per la gara competitiva a cronometro individuale sulla distanza di 5 chilometri.