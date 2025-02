La Fides va oltre la trappola Union Prato: 78-71. Trionfo numero 19 prima della missione Dragons

Era una sorta di trappola ma la Wetech’s Fides Montevarchi ha superato l’ennesimo esame conquistando, con il risultato di 78-71, la diciannovesima vittoria di fila su altrettante gare in un campionato che, in ogni caso resterà memorabile per i continui record ottenuti. Alla Palestra Toscanini di Prato, la capolista della serie C toscana di pallacanestro affrontava l’Union Basket, quarta forza del girone.

Un avversario di tutto rispetto quello diretto dai coach Paoletti e Fabbri, perché sfoggiava nel roster giocatori del calibro di Bogani, Corsi, Ghiaré in un mix ben dosato di esperienza e gioventù. Ebbene, con una prestazione di sostanza i ragazzi di coach Paludi e del suo vice Parigi hanno tenuto botta di fronte alle aspirazioni di successo dei padroni di casa piazzando l’allungo decisivo al momento giusto e gestendo con calma i tentativi di sorpasso dei lanieri. Per i gialloverdi si trattava di un nuovo esame di maturità in un torneo che, per inciso, non premia con la promozione diretta il team che chiude la regular season al comando, ma prevede la disputa dei play-off. Con la prima classificata che dovrà giocare il primo turno con la squadra giunta ottava. L’incontro di ieri era il primo di due test esterni consecutivi. Sabato prossimo alle 18.30, i gialloverdi, a punteggio pieno con 38 punti, faranno visita al Pino Dragons Firenze, terzo in graduatoria e superato nella domenica ad Agliana per 84-71.

G.B.