La firma della Sogese al meeting di Ravenna. Bruni, una stella lanciata verso il futuro

La Sogese Record Team conquista il meeting Nazionale di Ravenna con 6.360 punti. Protagonista per la formazione del presidente Armando Ballotta è Giulia Bruni che stabilisce il nuovo record under 18 (e under 20) nei 200 velosub oltre a conquistare i 50 apnea under 18. Per il team diretto da Federico Nanni ci anche gli ori di Melissa Contini nei 100 monopinna under 18; Riccardo Monti nei 50 apnea under 16; Gabriele Pasquarè nei 50 apnea senior; Luca Malaguti nei 50 pinne under 18; Aurora Sambucini nei 50 monopinna under 16; Lucia Naldi nei 200 pinne under 18; Livio Galli nei 100 e 200 pinne under 18; Nicolas Marcovecchio nei 200 pinne senior; Angela Trevisani nei 400 e 800 monopinna Senior; Niccolò Calamai nei 400 pinne senior.

Gli altri podi della Sogese portano le firme di Giulia Barbieri, bronzo nei 50 e 100 pinne under 14; Riccardo Pirrone, bronzo nei 50 e 100 pinne under 14; Lorenzo Selleri, argento nei 50 e bronzo nei 100 pinne Senior; Alessia Rella, bronzo nei 50 e 400 monopinna under 16; Margherita Crovetti, argento nei 50 monopinna senior; Giulia Alibrando, bronzo nei 200 pinne under 14; Viola Nassetti, bronzo nei 200 pinne under 16; Lucrezia Bernabei, bronzo nei 200 pinne under 18; Edoardo Brunelli, bronzo nei 200 pinne senior; Tian Yi Elisa Zhou, bronzo nei 200 monopinna under 14; Rodrigo Colletti, bronzo nei 200 e 400 monopinna under 16; Daisy Tonelli, argento negli 800 e bronzo nei 400 monopinna senior; Enrico Albione, bronzo nei 100 monopinna under 16.