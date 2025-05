La formazione under 14 si prende il titolo del raggruppamento toscana-umbria. Biancorossi strepitosi: campioni territoriali. Finale bellissima con l’Olimpic

La formazione under 14 maschile del Grosseto Handball alza al cielo il titolo di campioni territoriali del raggruppamento Toscana e Umbria. I ragazzi biancorossi allenati coach dai Stella Maccari e Massimiliano Palmieri conseguono per il secondo anno consecutivo il titolo interregionale e lo fanno regalando emozioni superlative al pubblico. Le due migliori formazioni che da un biennio emergono rispetto ai pari età delle altre squadre, si sono ritrovate nella finale già scritta da inizio campionato: ovvero Grosseto e Massa Marittima. Parte forte l’Olimpic Pallamano Massa Marittima, mettendo in campo il massimo della determinazione e tensione agonistica per avere la meglio su Grosseto. Si porta in vantaggio, accumula un buon margine, con contropiedi ed azioni di gioco bellissime. Il Grosseto invece, complice diversi errori in attacco e una difesa non proprio accorta, lascia correre troppo gli avversari che hanno la partita in mano. Grosseto non si scompone, provando schemi e giocate sempre diverse, credendoci sempre ed essendo consapevoli della propria forza. Massa Marittima chiude il primo tempo avanti 13-10. Nella ripresa Grosseto cambia marcia, alza i ritmi e pareggia, per poi andare avanti, tenendo Massa a distanza di uno e due reti. La partita è bellissima. Nessuno si risparmia su ambo i fronti: Grosseto non riesce a chiuderla e i massetani hanno la palla del pareggio sul 30-29. Ma il tiro non si concretizza e Grosseto è di nuovo campione under 14.