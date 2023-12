La Futsal riparte C’è Butturini nel motore

La Futsal Cesena non può perdere tempo, la sconfitta subita nella capitale (4-2) contro la Roma l’ha fatta tornare in zona playout a 9 punti insieme alla Sicurlube e davanti solo al Molise ultimo a 3 e al Canosa fermo a 6. Oggi però alle 17 al PalaPaganelli i bianconeri devono cercare punti, anche se l’avversario è molto quotato e in grande condizione. Il club pugliese del Bulldog Capurso infatti è quarto a quota 14 reduce da sei risultati utili di fila, ha appena pareggiato contro la capolista Manfredonia, vanta la seconda migliore difesa del girone dopo l’Itria e ha l’elemento di maggior spicco in attacco nel bomber Lamas (7 reti).

Tra i bianconeri rientrerà il pivot Gardelli squalificato a Roma, il tecnico Osimani indica nella squadra pugliese "l’avversario più in forma insieme alla Lazio, con elementi di qualità sia tra gli stranieri che tra gli italiani. Tornando alla sconfitta di Roma dopo un buon primo tempo abbiamo confermato che ci manca sempre qualcosa per essere competitivi fuori casa".

La società vuole assolutamente ottenere l’obiettivo di stagione, ossia la salvezza e come era stato annunciato ha rinforzato la squadra ingaggiando lo svincolato laterale italo-brasiliano Victor Butturini, classe ’96, disponibile già nella sconfitta di Roma. Cresciuto in Brasile, ha iniziato a giocare a calcio a 5 da bambino alternandolo con quello a 11. Nell’anno della promozione della Futsal in A2 contese nelle file della Pro Patria la promozione ai cesenati. Ha detto che non vedeva l’ora di approdare in una piazza stimolante come Cesena: "Sono un laterale con caratteristiche soprattutto difensive ma di recente ho migliorato anche la fase offensiva, infatti nelle ultime stagioni ho chiuso in doppia cifra sia nella Pro Patria in B che nel Cioli Ariccia. Speravo di approdare in una società così organizzata e in crescita, tutti mi hanno messo subito a mio agio, sono pronto a garantire il massimo impegno. Ricordo il duello in B tra la Pro Patria dove militavo e la Futsal che poi vinse il campionato; nello scontro diretto Montalti effettuò una prodezza su un mio tiro a venti secondi dal termine".

Il sodalizio del d.g. Paolo Ionetti dopo Butturini dovrebbe annunciare a breve l’arrivo di un altro straniero svincolato. A tutti i costi si vuole restare in un campionato prestigioso ma complicato come l’A2 Elite.

re.ce.