La Galli ferma Derthona. Nasraoui ancora al top

La Galli ha vinto una grande sfida contro la prima della classe, il Derthona Basket. Un successo meritato dove le ragazze hanno messo cuore, mente, gambe e tenuta atletica, che alla distanza le hanno consentito di mettere in ginocchio le alessandrine, una formazione tosta. Il punteggio finale è stato di 59-48. Più precise nel tiro le piemontesi, meno le sangiovannesi che hanno praticato gran parte del loro valore alla difesa. Numeroso e rumoroso il pubblico. Sugli spalti era presente il presidente nazionale della lega basket femminile serie A, Massimo Protani. La palla a due è possesso delle ospiti che sono ben contrastate dalle atlete del Galli, che però hanno commesso troppi errori nel tiro a canestro. Al contrario le alessandrine con Gianolla, Leonardi e Merchiori fanno centro e portano la squadra sullo 0-10. Reazione positiva delle ragazze di Garcia con la Lopez bravissima nei rimbalzi e con una buona spinta della Lazzaro, Rossini, Nasraoui ed Amatori. Il primo periodo termina a favore delle ospiti per 12-16. A riposo lungo si va sul punteggio di 30-33. Le atlete del Galli non demordono e tallonano costantemente la capolista. Il ritmo della gara è altissimo.

C’è un continuo botta e risposta tra le atlete che vogliono entrambe la vittoria. Il terzo periodo inizia senza fare punti per oltre 4 minuti. Rompe il ghiaccio l’ospite Curic con un tiro da due punti e si va al 30-35. Ancora avanti il Derthona per 32-37. Le sangiovannesi commettono vari errori nel tiro a canestro. Ma nonostante tutto la Galli cresce, il Derthona soffre. A fine del terzo periodo siamo sul 36-37 grazie a tre punti della Nasraoui e agganciano la capolista a 39-39, quando mancano due minuti alla fine. Cresce la Galli, il Derthona è in ginocchio e le gialloverdi vincono per 11 punti 59-48, andando in testa al gruppo.

G.G.