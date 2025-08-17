La gara sarà riservata alla categoria Juniores. Conto alla rovescia per la Coppa Linari

Dopo il Gp del Cuoio e delle Pelli la settimana ciclistica si apre domani a Borgo a Buggiano con la 63° Coppa Pietro Linari, classica nazionale per juniores la cui prima edizione si disputò nel 1925, esattamente cento anni fa. Quella di quest’anno, organizzata dalla Ciclistica Borgo a Buggiano, sarà la n. 63 e vedrà ai nastri di partenza 196 iscritti con oltre trenta formazioni presenti. Ci sarà al via anche il campione italiano della categoria, il laziale Vincenzo Carosi della Work Service Coratti, mentre assai agguerrita e temibile anche la rappresentanza straniera.

Il nome di Pietro Linari ci consente di ricordare un campione di ciclismo, fiorentino di Rifredi, nato nel 1896 e morto nel 1972. Nella sua carriera tra i successi più importanti la Milano-Sanremo del 1924, due tappe al Giro d’Italia oltre ad essere stato campione Italiano su pista, a conferma delle sue eccellenti doti di velocista. La Coppa Pietro Linari costituisce un confronto di notevole spessore tecnico anche per il percorso moderno dal punto di vista tecnico.

Il tracciato è lungo complessivamente 120 chilometri dei quali oltre la metà con un circuito pianeggiante che interessa le località di Molinaccio, Alberghi, Chiesanuova e Molin Nuovo con passaggi dalla zona di arrivo quindi il secondo circuito con la salita verso Buggiano Castello e Colle di Buggiano da ripetere tre volte, mentre l’ultimo passaggio i corridori da Vangile raggiungeranno Massa dove è posto il gran premio della montagna, per poi raggiungere Traversagna, Pittini, S.Maria e l’arrivo di Borgo a Buggiano poco prima delle ore 17:30.

Il ritrovo della manifestazione è presso i locali dell’Avis, il via ufficioso da Piazza Coluccio Salutati, quello ufficiale da via Lucchese alle 14:30. La Coppa Pietro Linari è anche la seconda prova della Challenge nel ricordo di Piero Pratesi, con in palio anche i Memorial Silvano Cinelli, Poldo Rosellini, Moreno Luchi.

Antonio Mannori